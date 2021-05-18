Зникнення українки в Туреччині. Брат Яни Кривошея розповів, як йдуть пошуки – ексклюзив

Поліція вже почала пошуки Яни Кривошеї – які є версії і як шукають зниклу українську альпіністку

Брат зниклої у горах у Туреччині української альпіністки В'ячеслав Кривошея розповів, що схильний до версії викрадення дівчини, оскільки рятувальники оглянули гору і всі підходи до гори, і поки жодних слідів не знайшли.

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Про це Кривошея розповів кореспонденту "Сьогодні" Марині Дубині.

Він заявив, що викрадення її сестри могло бути в районі кемпінгу. Ще в п'ятницю, 14 травня, він запросив у поліції положення телефону – де гаджет переміщався, оскільки з 1 по 4 травня він був у мережі.

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Кривошея додав, що поліція у Туреччині не здогадалася одразу перевірити дані з телефону. Також копи відстежили маршрут від аеропорту до кемпінгу, допитали водія і познімали всі відбитки в номері.

"Єдине, що вони відразу запросили самі – місцезнаходження телефону. Вони отримали точку, яка знаходиться далеко, в 60 або 80 км від цього місця, але порахували ці дані некоректно", – сказав В'ячеслав.

Родичі і копи розглядали ще одну версію – що жінка могла зірватися на маршруті, але її слідів не знайшли і цей варіант відкинули.

Консульство України в Анталії тримає справу на контролі.

"Ми перебуваємо на зв'язку з командуванням жандармерії провінції Анталія та братом Яни. Тривають активні пошукові заходи", – сказали в консульствы "Сьогодні".

До пошуків залучили спеціальний пошуковий загін жандармерії, собак-рятівників та дрони.

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Нагадаємо, у Львівській області більше місяця розшукують 20-річну Іванну Дурду.