З України йде дощовий циклон: як зміниться погода у четвер

У найближчі дні в Україні ще більше посилиться спека, в деяких регіонах до 33 градусів

/ Фото: AFP

Дощі з України йдуть - завтра майже на всій території країни без опадів і сонячно. Також посилиться спека, в деяких регіонах температура підніметься вище 30 градусів.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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8 липня антициклон остаточно витіснить південний циклон з його дощами з нашої території і тому практично повсюдно в Україні очікується суха погода. Хіба що вдень у Вінницькій області може покрапати.

Температура повітря поступово розкручується. Завтра протягом дня у більшості областей передбачається 27-33 градуси.

Надалі спека в Україні буде посилюватися.

У Києві в четвер буде панувати суха сонячна погода. Найближчої ночі до +20, а вдень 28-30 градусів.

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Нагадаємо, згідно з прогнозом до кінця тижня, в найближчі дні антициклон витіснить дощі з України – пляжна сонячна погода буде всюди, а температура повітря до вихідних перевищить 30 градусів.

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