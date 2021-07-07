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Захід загоряє, а південь заливає: перипетії погоди 7 липня (карта)

7 липня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У західному регіоні нарешті встановилося спекотне літо – там обіцяють від 28 до 31 градуса і практично безхмарне небо

/ Фото: Getty Images, Сьогодні

У середу на більшій території України запанує сонячна і спекотна погода з мінливою хмарність. Блищати, гуркотіти і лити продовжить тільки в південних і східних областях

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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У Києві 7 липня обіцяють від 28 до 30 градусів і повну відсутність опадів. Аналогічна погода буде і в північних Сумській і Чернігівській областях.

Спекотне літо нарешті встановилося і в західному регіоні. Там обіцяють від 28 до 31 градуса і практично безхмарне небо. Найспекотніше традиційно буде на Закарпатті.

У центрі також спека і ні гроз, ні дощів, температура 27-30 градусів.

А ось узбережжя Азовського і Чорного морів знову буде заливати, як і східні області. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму прогнозують +26-28, а на сході – від 27 до 29 градусів.

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Нагадаємо, згідно з прогнозом до кінця тижня, в найближчі дні антициклон витіснить дощі з України – пляжна сонячна погода буде всюди, а температура повітря до вихідних перевищить 30 градусів.

Ми також писали, що сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

А в Криму через потопи навіть загинула жінка, ще одна постраждала.

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