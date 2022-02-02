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Кабмін затвердив національний план вакцинації на 2022 рік: що він передбачає

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 20:57
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Повністю вакциновані українці повинні будуть пройти ревакцинацію
Одне із завдань плану — збільшити кількість вакцинованих дітей/Фото: колаж: "Сьогодні"
Одне із завдань плану — збільшити кількість вакцинованих дітей/Фото: колаж: "Сьогодні"

Кабмін затвердив Національний план вакцинації від коронавірусу на 2022 року. Документ передбачає бустерні дози, охоплення щепленнями дітей і підлітків від 12 до 18 років.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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Деталі

Як йдеться в плані, стратегія вакцинації проти COVID-19 у 2022 році буде полягати у:

  • ревакцинації тих, хто вже отримав базовий курс щеплення минулого року;
  • вакцинації тих, хто ще не зробив щеплення;
  • охоплення щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

Згідно з документом, до кінця 2022 року обов'язок обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх і не менше 70% дорослих, включаючи 80% українців старше 60 років. Особлива увага звертається на тих, хто знаходиться в групі ризику.

Крім того, державні адміністрації мають забезпечити належне функціонування центрів вакцинації населення, постійних і тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я, зокрема з використанням виїзних вакцинальних сесій в організованих колективах та за місцем проживання/перебування.

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У Національному плані з’явилась норма, яка передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на цей рік.

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 осіб, з них отримали першу дозу – 15 373 128 осіб, отримали дві дози – 14 672 260 осіб, отримали додаткову дозу – 17 892 особи, бустерну дозу – 377 548 осіб.

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