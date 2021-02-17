Як працюватимуть дитсадки і школи в умовах "червоного" рівня епіднебезпеки

З 24 лютого на всій території України встановлюється "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти учнаями в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% учнів і персоналу закладу освіти.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Також заборонено буде проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі учнів з більш аніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів), наголосив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
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Він уточнив, що "червоний" рівень визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я.
У разі встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спецзаклади освіти, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для решти учнів запроваджують дистанційне навчання, додав Шкарлет.
Нагадаємо, 17 лютого Кабмін прийняв рішення про запровадження в Україні адаптивного карантину з 22 лютого і до 30 квітня.
Тепер країну знову ділитимуть на зони залежно від епідситуації – "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону".
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