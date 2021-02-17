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Як працюватимуть дитсадки і школи в умовах "червоного" рівня епіднебезпеки

17 лютого, 19:49

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Заборонено буде проведення масових заходів, каже міністр Шкарлет

З 24 лютого на всій території України встановлюється "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти учнаями в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% учнів і персоналу закладу освіти.

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Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Також заборонено буде проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі учнів з більш аніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів), наголосив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

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Він уточнив, що "червоний" рівень визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я.

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У разі встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спецзаклади освіти, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для решти учнів запроваджують дистанційне навчання, додав Шкарлет.

Нагадаємо, 17 лютого Кабмін прийняв рішення про запровадження в Україні адаптивного карантину з 22 лютого і до 30 квітня.

Тепер країну знову ділитимуть на зони залежно від епідситуації – "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону".

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школа школярі дитсадок МОН Сергій Шкарлет червона зона адаптивний карантин

Джерело: Сьогодні

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