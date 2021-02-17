Старий та новий адаптивний карантин: головні відмінності

З наступного тижня уряд вводить новий карантин з поділом України на зони епідеміологічної небезпеки. Обмеження триватимуть до 30 квітня.
Журналісти "Сьогодні" розповідають, що зміниться порівняно з нинішньою ситуацією.
Адаптивний карантин: що зміниться?
Базовий рівень карантину для всіх регіонів – жовтий. Але порівняно з нинішнім карантином Кабмін пом'якшив кілька обмежень:
- закладам громадського харчування дозволяється працювати на годину довше – до 24:00 замість 23:00;
- можна проводити культурні, спортивні, розважальні, соціальні, релігійні та інші заходи, також з розміщенням стоячи, однак за умови заповнення приміщення не більше ніж на 50% (або наявності чотирьох квадратних метрів на кожну людину, якщо захід проходить на відкритому повітрі);
- дозволено відвідування освітніх установ групами понад 20 осіб;
- можлива присутність глядачів на трибунах під час командних матчів ігрових видів спорту, але за умови заповнення приміщення або стадіону не більше ніж на 50% (з 18 лютого).
Докладніше про заборони нового адаптивного карантину, а також принципи розподілу регіонів на зони читайте в матеріалі "Сьогодні".
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