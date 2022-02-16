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Як у містах України святкують День єднання: фото, відео (оновлюється)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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16 лютого, 11:21
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Увечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом започаткував нове державне свято
Сьогодні в країні відзначають День єднання / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні в країні відзначають День єднання / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначають нове державне свято– День єднання. У всіх містах країни проходять марші, а також на багатьох будинках з'явився державний прапор.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, як відбувається свято у містах України.

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Харків

У місті на марш вийшло кілька десятків городян, які взяли із собою прапори. Також біля флагштока діти виконали гімн України.

Як проходить День єднання у Харкові. Фото: Ганна Бровко
Як проходить День єднання у Харкові. Фото: Ганна Бровко

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Як проходить День єднання у Харкові. Фото: Ганна Бровко
Як проходить День єднання у Харкові. Фото: Ганна Бровко

Як проходить День єднання у Харкові. Фото: Ганна Бровко
Як проходить День єднання у Харкові. Фото: Ганна Бровко

Київ

У Києві прапор України з'явився на багатьох будинках міста. Також на НСК "Олімпійський" розгорнули найбільший у столиці український прапор. Він завдовжки 200 метрів. Близько 1000 учасників двічі пройшли по кругу поля, трималися за синьо-жовто прапор, а потім виконали гімн України.

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Як проходить День єднання у Києві. Фото: "Сьогодні"
Як проходить День єднання у Києві. Фото: "Сьогодні"

Як проходить День єднання у Києві. Фото: "Сьогодні"
Як проходить День єднання у Києві. Фото: "Сьогодні"

Як проходить День єднання у Києві. Фото: "Київ Зараз"
Як проходить День єднання у Києві. Фото: "Київ Зараз"

День єднання

Увечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом заснував нове державне свято– День єднання. Він відзначатиметься щороку 16 лютого.

З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість: оголосити 16 лютого 2022 р. Днем єднання", – йдеться в указі.

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