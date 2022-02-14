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Як в Ізраїлі? У Дніпрі збудують новий Центр тероборони

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 лютого, 15:42
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Влада прагне, щоб цей Центр став популярним серед городян і туди приходили цілими сім'ями
У Дніпрі з’явиться сучасний Центр тероборони.
У Дніпрі з’явиться сучасний Центр тероборони. / Фото: Колаж: Сьогодні

Дніпро на тлі наростання загрози повномасштабного вторгнення РФ в Україну починає створювати міський Центр територіальної оборони. На це із міського бюджету виділили 100 мільйонів гривень.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов в Facebook.

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Він вважає, що війна з Росією найближчими днями не розпочнеться. Однак із таким сусідом Україні доведеться жити не одне десятиліття.

"Я абсолютно впевнений у тому, що великої війни не буде ні 16-го, ні 20-го, ні 22-го, а ось те, що наші злі сусіди не дадуть нам спокою ніколи – це незаперечний факт. Тут багато хто кричав про те, що "як було б добре, якби Україна була схожа на Ізраїль". Ну що докричалися?, – написав Філатов.

Яким буде Центр тероборони у Дніпрі

Мер міста поставив завдання зробити такий Центр "модним, популярним та зручним".

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"Ми починаємо проєктування сучасного комплексу оборони та безпеки, де кожен бажаючий від малого до великого зможе також сам або з сім'єю (!) проводити час, удосконалюючи себе заняттями з військової, військово-спортивної підготовки, під керівництвом наших Збройних сил, за участю міста, але на принципово нових професійних засадах", – розповів Філатов.

За його словами, це буде єдиний Центр опору, де оперативно та професійно вирішуватимуться будь-які питання організації оборони та військово-патріотичного виховання у Дніпрі.

Що входитиме до цього Центру:

  • Єдиний комплекс для розміщення, управління, рекрутингу, підготовки, постачання, військово-спортивного та патріотичного виховання молоді, вивчення історії для нашої бригади Територіальної оборони ЗСУ, а також цивільних добровольчих формувань та структур цивільної оборони, передбачених законом.
  • У Центрі зможуть займатися не лише резервісти, а й їхні діти, дружини та батьки.

"Щоб люди не відривалися від сім'ї, а навпаки, щоб заняття у ТРО могли стати популярним сімейним заходом. Центр оборони має стати головним хабом для комунікації та проведення зустрічей друзів-патріотів. Військово-патріотична підготовка має бути максимально зручною та корисною для саморозвитку людини. Ми маємо максимально ефективно використати важливий ресурс добровольця – його час" , – вважає Філатов.

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  • Центр має бути розміщений у межах міста, щоб там були зручні комунікації і туди було легко дістатися, щоб було місце для розвитку там найрізноманітніших активностей, комфортного громадського середовища.
  • У Центрі, крім адміністративних об'єктів, облаштують полігон для вогневої, тактичної, інженерної, медичної підготовки, практичної та снайперської стрільби, курсів виживання, орієнтування, цивільної оборони, бою у місті, різних тирів та стрільбищ, тактичного поля, смуги перешкод.

Мер попросив містян, які мають компетенції, знання, мотивацію, взяти участь у розробці проєкту такого Центру, визначення найзручнішого місця базування. Відповідальність за будівництво центру Філатов особисто взяв на себе.

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