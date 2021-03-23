Яка ситуація з COVID-19 і вакцинацією: онлайн-брифінг Степанова

В Україні продовжує погіршується епідеміологічна ситуація, з кожним днем все більше хворих

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні і як проходить вакцинація.

Реклама

Як стало відомо, станом на ранок 23 березня в Україні підтвердили 11 476 нових випадків зараження коронавірусом (1 565 732 з початку епідемії). За понеділок померли 333 українця (30 431 з початку епідемії), а одужали 8044 людини (1 268 886 з початку епідемії). Також стало відомо, скільки людей вакцинували в Україні.

Відзначимо, що у нас все ще дуже повільно йде процес імунізації населення, всього по кілька тисяч щеплень на добу. Тим часом в Україні починається другий етап вакцинації – робитимуть щеплення людям старше 80 років, а також працівникам соціальної сфери та громадського здоров'я. Ось тільки не всі хочуть укол. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому люди похилого віку не хочуть вакцинуватися від COVID.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама