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Катастрофа рейсу МН17 в Донецькій області: Венедіктова розповіла, коли покарають винних у трагедії

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
10 вересня, 21:45
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У Нідерландах судді вже поставили графік, коли вони можуть оголосити вирок
Венедіктова повідомила, що судді вже поставили графік, коли вони можуть оголосити вирок
Венедіктова повідомила, що судді вже поставили графік, коли вони можуть оголосити вирок / Фото: Колаж: Сьогодні

Прокурори Нідерландів, які займаються справою про збитий рейс МН17 в Донецькій області, вже в листопаді цього року скажуть свою заключну промову, а вирок буде винесено вже в 2022 році.

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

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"Прокурори вже в листопаді цього року скажуть свою заключну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть оголосити цей вирок. Це може бути або вересень 2022 року, або листопад 2022 року, або грудень 2022 року", – зазначила Венедіктова.

Водночас вона закликала не заважати працювати прокурорам Нідерландів.

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"Вони дуже чесно і професійно виконують свою роботу, щоб дійсно можна було вкластися в ці терміни, які поставили в суді", – додала генеральний прокурор.

Як ми вже писали, розслідувач Bellingcat Христо Грозев, який був частиною команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу Boeing 777, заявив, що все вказує на причетність Росії до збивання літака.

Нагадаємо, міжнародна слідча група з представників Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України кілька років збирала докази, а влітку 2019 прокуратура Нідерландів оголосила про підозру чотирьом. Їм загрожує від 30 років позбавлення волі до довічного.

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