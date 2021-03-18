Ківа зібрав 50 підписів депутатів за звільнення пропагандиста, але суд відклали – джерело

Засідання Київського апеляційного суду, на якому мали розглядати апеляцію про зміну запобіжного заходу прокремлівському пропагандисту Юрію Дудкіну, перенесено на наступний тиждень.

Реклама

Про це сайту "Сьогодні" повідомило перевірене джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні, 18 березня, мав відбутися розгляд апеляції про заміну арешту на альтернативний запобіжний захід, не пов’язаний із позбавленням волі. 50 депутатів за ініціативи нардепа Іллі Ківи підписали прохання віддати Дудкіна їм на поруки, однак засідання суду було перенесено на наступний вівторок, 23 березня.

За іншими даними, апеляцію перенесено на четвер, 25 березня.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Служба безпеки України звинуватила Дудкіна у державній зраді та повідомила про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (Державна зрада) і ст. 161 (Порушенні рівноправності громадян), за що псевдо-експерту може загрожувати від 12 до 15 років позбавлення волі.

Реклама

Як "військово-політичний експерт" Дудкін регулярно брав участь у передачах на заборонених в Україні російських пропагандистських телеканалах, розпалював міжнаціональну ворожнечу й завдавав шкоди територіальній цілісності та обороноздатності країни. За це він отримував гроші від пропагандистів.

Крім того, за завданням російських кураторів Дудкін створив кібермережу з груп у соцмережах, YouTube-каналу і блогерів і на гроші з РФ поширював з їхньою допомогою замовний контент.

Також нагадаємо, що СБУ постійно викриває кремлівських пропагандистів:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама