Книга Мендель. Наляканих депутатів "Слуги народу" примушували до супертурборежиму

Два радники президента вимагали порушити регламент і проголосувати за 70 законопроєктів за ніч

На самому початку президентства Володимира Зеленського підштовхували до тиску на новий парламент. Тоді народні депутати мали проголосувати за 70 законопроєктів у найкоротші терміни, пише колишній прессекретар глави держави Юлія Мендель у своїй книзі "Кожен із нас президент".

"Два радники президента вимагали порушити регламент і змусити парламент проголосувати за них у першу ніч після засідання. Зігнати більшість наляканих депутатів фракції "Слуги народу" було нескладно", – пише журналістка.

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Два інші радники, навпаки, переконували президента діяти повільніше і без порушення правил, розповідає Мендель. Інакше ці закони могли визнати неконституційними.

"Зеленський прийшов на зустріч із парламентом і просто попросив депутатів зробити вибір підняттям рук. Більшість було за повільний процес, який пізніше тривав кілька місяців", – йдеться в книзі.

Як стверджує Мендель, Зеленський прийняв таке рішення нардепів, проте попросив "не відкладати це у довгий ящик".

Нагадаємо, Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен із нас президент". Експрессекретар періодично викладає фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом.

Крім того, журналістка порівняла чинного президента з революцією в Україні 2013-2014 років. На думку Мендель, Зеленський краще за "брудні намети, розбитий Майдан, негігієнічні й холодні ночі".