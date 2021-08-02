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До Дня Незалежності відремонтують Музей писанки в Коломиї

2 серпня 2021 10:17

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Музей писанкового розпису є одним із туристичних "магнітів" регіону і має в колекції понад 6 тисяч писанок, деякі з яких датуються кінцем XIX-початком XX століття

У Коломиї відкриють оновлений Музей писанки. Фото: Світлана Онищук/Facebook

У Коломиї відкриють оновлений Музей писанки. Фото: Світлана Онищук/Facebook

До Дня Незалежності в Коломиї на Івано-Франківщині відкриють оновлений Музей писанки. Капітальний ремонт унікального музею виконують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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За словами голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, реконструкція музею дуже важлива для регіону.

"Тут постійно відбуваються різноманітні виставки майстрів народного мистецтва, проводяться майстер-класи з розпису писанки, представлено експозицію історії писанкового розпису і власне – унікальну колекцію творів писанкового розпису", – говорить Онищук.

Фото: Світлана Онищук/Facebook

Фото: Світлана Онищук/Facebook

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Зараз у музеї вже проклали ізоляцію і завершили штукатурити цоколь, також ведуть внутрішні оздоблювальні роботи і оформлюють прилеглу територію.

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Тут представлені писанки майже з усіх областей України, а також зарубіжжя – Білорусі, Польщі, Чехії, Швеції, Канади та навіть Шрі-Ланки й Індії.

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Фото: Світлана Онищук/Facebook
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Фото: Світлана Онищук/Facebook

Нагадаємо, з часу старту програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" минуло 500 днів, протягом яких було відкрито 575 об’єктів інфраструктури, серед яких школи, садочки, стадіони та лікарні.

Координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що наразі, без урахування доріг, "Велике будівництво" ведеться на 959 об’єктах. У тому числі за програмою "Велика реставрація" в роботі 36 об’єктів культурної спадщини, серед яких палаци, фортеці, музеї тощо.

Раніше ми повідомляли, що на "Великому будівництві" мостів у Запоріжжі острів Хортиця з'єднали з лівим берегом міста.

Крім того, в одеському аеропорту відкрили унікальну злітну смугу.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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