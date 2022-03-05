Коли може пройти третій раунд переговорів із РФ

Оскільки жодні домовленості з росіянами не працюють після двох попередніх раундів переговорів Київ не поспішає йти на нову зустріч з делегацією країни-агресора. Тому третій раунд переговорів варто очікувати не раніше ніж у понеділок, 7 березня.
Про це повідомило джерело "Української правди" із команди президента, а пізніше підтвердив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Що відомо
"Ми чекаємо на підтвердження росіян. Наша пропозиція – це 7 березня", – повідомило поінформоване джерело.
Далі по темі
Точний час та можливе місце проведення таких переговорів не повідомляється.
Обстановка
- Окупанти так і не дозволили жителям тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи евакуюватися із міста, що говорилося під час другого раунду переговорів.
- За інформацією деяких ЗМІ, в українській делегації опинився зрадник, який у ніч проти 5 березня був застрелений СБУ під час затримання.
- Польща допомагає українській делегації потрапити на переговори зі стороною Росії у Білорусі.
- Нагадаємо, голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в переговорному процесі з Росією країна-окупант поспішає протиснути свої умови, оскільки там чудово розуміють, що війна в Україні шкодить іміджу їхньої країни.