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Комунальники прибрали на Банковій після погромів. Але чи стало краще? (фото, відео)

21 березня, 15:35

Віталій Семченко Віталій Семченко

Зовнішній вигляд Офісу президента майже не змінився

Співробітники комунальних служб закінчили прибирати "результати" вчорашніх заворушень під будівлею Офісу президента. Однак зовнішній вигляд Банкової майже не змінився.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Вхідні двері, в яких протестувальники розбили скло, зняли і відвезли на ремонт. Замість них робітники встановили листи фанери – нові "двері" тепер не закриваються на замки, проте тримаються на саморізах.

Відео: Сьогодні
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Табличку "Президент України", яку вчора облили бензином і підпалили, поки не відновлювали. Фахівці відзначили, що вивіска сильно постраждала – кіптява, фарба, наклейки, проте поновити її можна. Ймовірно, це робитимуть уже завтра.

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Написи на стінах державної будівлі відтирати сьогодні також не будуть. Фахівці поки вирішують, як це краще зробити – щоб не пошкодити плитку.

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/ Фото: Сьогодні

/ Фото: Сьогодні

Що було раніше?

20 березня прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка влаштували біля Офісу президента мітинг, який перетворився потім на маленький погром. Учасники палили фаєри, обписували з балончиків стіни, розбили скло, а також підпалили табличку "Президент України".

Насамкінець влаштували "святковий салют". Здавалося, що б'ють феєрверками просто по вікнах будівлі.

Поліція майже не втручалася. Лише на початку акції спробувала відтіснити учасників мітингу, але отримала відсіч. Всі подробиці читайте в матеріалі "Сьогодні".

Чи буде "велика війна" з Росією і чи готові сьогодні українці вбивати за Батьківщину? Про це наш оглядач Олександр Панченко (він же влогер-пенсіонер Дід Панч) поспілкувався з молоддю в новому випуску свого ютуб-шоу.

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Банкова протестанти комунальні служби стерненко Офіс президента
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