Кінець пандемії вже у 2022 році? Що про це думають українці – опитування

Майже кожен десятий українець вірить, що пандемії незабаром настане кінець, проте противників цієї теорії значно більше

У країні все більше хворих на COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

Незважаючи на те що МОЗ очікує закінчення епідемії коронавірусу до кінця 2022 року, більшість українців не вірять у такий швидкий фінал.

Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

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Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Що показало опитування?

Не вірять, що пандемія та карантин закінчаться у 2022-му 53,9% опитаних. Більше половини з тих, хто проголосував (58,1%) – чоловіки.

53,9% опитаних. Більше половини з тих, хто проголосував (58,1%) – чоловіки. Вірять у закінчення пандемії найближчим роком 12,9% людей. Найбільш позитивно налаштовані українці віком 55-60 років (24,2%).

12,9% людей. Найбільш позитивно налаштовані українці віком 55-60 років (24,2%). Вірять, що пандемія взагалі не закінчиться 16,5% українців. Найбільше таких думок серед людей 25-34 років (18,2%), найменше – серед громадян віком 55-60 років (5,9%).

16,5% українців. Найбільше таких думок серед людей 25-34 років (18,2%), найменше – серед громадян віком 55-60 років (5,9%). Важко відповісти на це питання було 16,7% респондентів.

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