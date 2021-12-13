Карма? У Полтаві організатора акції проти карантину оштрафували за відмову вдягнути маску

В одному із супермаркетів міста влаштували протест проти карантинних вимог

У Полтаві стався конфлікт із противниками вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

В Полтаві антивакцинатори влаштували акцію протесту в ТРЦ "Екватор". В результаті на їхнього організатора Дениса Корнєєва склали адмінпротокол.

Про це повідомляє місцеве видання ЗМІСТ.

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Подробиці конфлікту

Противники карантину та вакцинації вирішили, що зможуть довести свою позицію, влаштувавши демонстрації в супермаркеті. Вони хотіли, щоб касири відпускали їм товар, але при цьому відмовлялися вдягати маски.

Зокрема, протестувальники перекрили понад 10 кас, покупці скаржилися, бо не змогли швидко та безперешкодно здійснити покупки, та йшли з магазину геть.

Трьом касирам стало зле, викликали швидку допомогу.

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"На одну з касирок один з протестувальників плюнув, бо йому не пробили товар. Але ми не можемо продати товар людині без маски", – пояснила адміністраторка магазину Галина.

Деякі учасники акції, яким не пробили товар на касі через відсутність маски, почали їсти продукти. Щодо цього адміністраторка каже, що це є порушенням, адже люди вже пройшли касу.

На місце викликали поліцію

В ТРЦ приїхала слідчо-оперативна група. Її викликали самі учасники акції. Вони підписали колективну заяву щодо порушення їхніх конституційних прав та передали її правоохоронцям. Організатор Денис Корнєєв написав заяву через порушення прав споживачів.

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Зі свого боку охорона написала заяву в поліцію, бо товар винесли за межі каси магазину, не оплативши.

Зрештою на організатора акції проти карантину у Полтаві склали протокол за порушення карантину.

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