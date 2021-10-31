Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус, підсумки тижня. Україна на порозі локдауну: черги до лікарень, моргу та на вакцинацію

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
31 жовтня, 15:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Які правила чекають українців у "червоній зоні", кому доведеться платити штраф до 34 тисяч гривень і що діється в лікарнях – все про ситуацію з коронавірусом та карантином
Як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні
Як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. У "жовтій зоні" карантину залишилися лише дві області, тим часом у COVID-лікарнях дедалі менше місць. Причому майже всі тяжкі хворі – невакциновані.

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні за останні сім днів.

Реклама

Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 24 по 31 жовтня, в Україні зафіксували 152 897 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: на початку місяця цей показник становив 86 068, а наприкінці вересня – майже втричі менше, 62 792.

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

27 жовтня був найбільший показник щодо ковіду за цей сезон – 26 071 випадок. За весь час пандемії COVID-19 захворіли вже 2922302 людини, з них 67729 померли.

Вакцинація

За даними МОЗ, з початку кампанії вакцинували 10 156 229 українців, з них отримали одну дозу 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 7 421 546 людей. Загалом медики зробили 17 577 773 щеплення.

Реклама

Зазначимо, через те, що в Києві з 1 листопада вводять "червону зону", у столиці утворилися величезні черги на вакцинацію. Пункт щеплення в НСК "Олімпійський" відкривається о 10-й, але люди тут чергують уже з 7-ї. Дехто прийшов зі стільчиком та книжкою, бо вже не вперше чекає на свій укол.

Черга на вакцинацію. Фото: Юлія Біляченко

Що відбувається у лікарнях?

Одеса. Через нестачу кисню хворих на коронавірус перевозять з однієї лікарні до іншої.

Харків. У міській поліклініці № 26 вишикувалася черга на вакцинацію. Усіх людей, які записалися на певний час, медперсонал відправляє у живу чергу.

Реклама

Волонтер Леся Литвинова розповідала, як лікар буквально витяг з того світу пацієнта з критично низькою сатурацією, але не міг знайти йому місце у лікарні.

"Місце змогли знайти з великими труднощами через міністерство, через усіх, кого можна було підняти. На жаль, історія закінчилася трагічно", – розповіла вона.

Київ. У реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні № 4 зайнято майже 90% місць СOVID-хворими.

Біля моргу лікарні на Харківському шосе повно людей. Біля виходу з моргу припарковано три ритуальні автобуси.

Хмельницький. Інфекційна лікарня переповнена хворими COVID-19. З 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом вільні лише 4. У реанімації нині 11 тяжких хворих.

Львівська область. У Золочівському районі Львівської області 16-річний хлопець після перенесеного коронавірусу потрапив до реанімації. Він перебуває там 12 днів. У нього виявили рідкісне захворювання.

Зазначимо, нещодавно в Україні зупинилися два заводи, які виробляють медичний кисень. Він потрібен хворим на коронавірус, тому це викликало паніку серед лікарів. Проте голова Комітету з питань здоров'я нації у ВР Михайло Радуцький заявив, що сьогодні дефіциту кисню немає. Один завод уже запустився, другий запускається 1 листопада.

Карантин в Україні

Станом на 31 жовтня у "жовтій зоні" карантину лише дві області – Закарпатська та Кіровоградська. 15 вже відповідають "червоній зоні".

Які області вже "червоні":

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Чернігівська.

Київ у "червоній зоні" опиниться з 1 листопада.

"Помаранчеві" області:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Полтавська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Черкаська;
  • Чернівецька.

Що заборонено у "червоній зоні"?

  • робота закладів громадського харчування, крім адресного доставлення та замовлень навинос;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Правила "червоної зони". Дані МОЗ

Обмеження не будуть застосовуватись, якщо всі відвідувачі та співробітники повністю вакциновані проти коронавірусної хвороби. У "червоній зоні" дозволено роботу банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Нові правила перевезень

З 21 жовтня в Україні чинні нові правила для міжобласних перевезень.

Водії, екіпаж та пасажири повинні мати один з таких документів:

  • документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозовою вакциною або двома дозами дводозової;
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що чинний 72 години.

На дітей обмеження не поширюються.

Штрафи за порушення карантину

За відсутність захисної маски у громадському транспорті загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 гривень.

Штрафи за відсутність документа про щеплення чи негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами оплачуватимуть пасажири.

Відсутність документа про щеплення або негативного тесту пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

31 жовтня 1991. Верховна Рада України ухвалила постанову про Концепцію роздержавлення і приватизацію підприємств, землі та житлового фонду

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

152 897

захворіло за тиждень в Україні

+14%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти