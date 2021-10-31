Коронавірус, підсумки тижня. Україна на порозі локдауну: черги до лікарень, моргу та на вакцинацію

Які правила чекають українців у "червоній зоні", кому доведеться платити штраф до 34 тисяч гривень і що діється в лікарнях – все про ситуацію з коронавірусом та карантином

Як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. У "жовтій зоні" карантину залишилися лише дві області, тим часом у COVID-лікарнях дедалі менше місць. Причому майже всі тяжкі хворі – невакциновані.

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні за останні сім днів.

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Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 24 по 31 жовтня, в Україні зафіксували 152 897 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: на початку місяця цей показник становив 86 068, а наприкінці вересня – майже втричі менше, 62 792.

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

27 жовтня був найбільший показник щодо ковіду за цей сезон – 26 071 випадок. За весь час пандемії COVID-19 захворіли вже 2922302 людини, з них 67729 померли.

Вакцинація

За даними МОЗ, з початку кампанії вакцинували 10 156 229 українців, з них отримали одну дозу 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 7 421 546 людей. Загалом медики зробили 17 577 773 щеплення.

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Зазначимо, через те, що в Києві з 1 листопада вводять "червону зону", у столиці утворилися величезні черги на вакцинацію. Пункт щеплення в НСК "Олімпійський" відкривається о 10-й, але люди тут чергують уже з 7-ї. Дехто прийшов зі стільчиком та книжкою, бо вже не вперше чекає на свій укол.

Черга на вакцинацію. Фото: Юлія Біляченко

Що відбувається у лікарнях?

Одеса. Через нестачу кисню хворих на коронавірус перевозять з однієї лікарні до іншої.

Харків. У міській поліклініці № 26 вишикувалася черга на вакцинацію. Усіх людей, які записалися на певний час, медперсонал відправляє у живу чергу.

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Волонтер Леся Литвинова розповідала, як лікар буквально витяг з того світу пацієнта з критично низькою сатурацією, але не міг знайти йому місце у лікарні.

"Місце змогли знайти з великими труднощами через міністерство, через усіх, кого можна було підняти. На жаль, історія закінчилася трагічно", – розповіла вона.

Київ. У реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні № 4 зайнято майже 90% місць СOVID-хворими.

Біля моргу лікарні на Харківському шосе повно людей. Біля виходу з моргу припарковано три ритуальні автобуси.

Хмельницький. Інфекційна лікарня переповнена хворими COVID-19. З 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом вільні лише 4. У реанімації нині 11 тяжких хворих.

Львівська область. У Золочівському районі Львівської області 16-річний хлопець після перенесеного коронавірусу потрапив до реанімації. Він перебуває там 12 днів. У нього виявили рідкісне захворювання.

Зазначимо, нещодавно в Україні зупинилися два заводи, які виробляють медичний кисень. Він потрібен хворим на коронавірус, тому це викликало паніку серед лікарів. Проте голова Комітету з питань здоров'я нації у ВР Михайло Радуцький заявив, що сьогодні дефіциту кисню немає. Один завод уже запустився, другий запускається 1 листопада.

Карантин в Україні

Станом на 31 жовтня у "жовтій зоні" карантину лише дві області – Закарпатська та Кіровоградська. 15 вже відповідають "червоній зоні".

Які області вже "червоні":

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Рівненська

Сумська

Херсонська

Хмельницька

Чернігівська.

Київ у "червоній зоні" опиниться з 1 листопада.

"Помаранчеві" області:

Вінницька;

Волинська;

Полтавська;

Тернопільська;

Харківська;

Черкаська;

Чернівецька.

Що заборонено у "червоній зоні"?

робота закладів громадського харчування, крім адресного доставлення та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Правила "червоної зони". Дані МОЗ

Обмеження не будуть застосовуватись, якщо всі відвідувачі та співробітники повністю вакциновані проти коронавірусної хвороби. У "червоній зоні" дозволено роботу банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Нові правила перевезень

З 21 жовтня в Україні чинні нові правила для міжобласних перевезень.

Водії, екіпаж та пасажири повинні мати один з таких документів:

документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозовою вакциною або двома дозами дводозової;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що чинний 72 години.

На дітей обмеження не поширюються.

Штрафи за порушення карантину

За відсутність захисної маски у громадському транспорті загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 гривень.

Штрафи за відсутність документа про щеплення чи негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами оплачуватимуть пасажири.

Відсутність документа про щеплення або негативного тесту пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.