Коронавірус, підсумки тижня. Вакцинація нардепів Pfizer і Україна в "зеленій зоні"

Фото: колаж "Сегодня"

Вся Україна перейшла в "зелену зону" карантину. У країні істотно поліпшилася епідемічна ситуація і повним ходом провадять вакцинацію населення.

Рівень захворюваності знизився

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За минулий тиждень, з 14 по 20 червня, в Україні зафіксували 5965 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тиждень тому виявили 8476 хворих на ковід.

У країні за останній тиждень одужали 24 126 людей, а померли 337. В цілому за час пандемії в Україні на ковід захворіли 2 229 523 особи.

Україна в "зеленій зоні"

Більше жодна область не входить у "червону", "помаранчеву" або "жовту" зону. Вся країна тепер у "зеленій" епідеміологічної зоні. Україна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд. Журналісти "Сьогодні" розбиралися, що це означає і які правила тепер діють.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже заявив, що після того, як всі області виявилися в "зеленій зоні", країна відповідає критеріям Європейського Союзу.

"Все області України перебувають у "зеленій зоні". Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відтепер увійшла в "зелену зону". Є показник 74,71 випадка на 100 000 населення за встановленого ЄС критерія 75 випадків на 100 000 населення", – зазначив він.

А експерти повідомляють, що внаслідок пандемії та ізоляції значно зросла кількість випадків домашнього насильства, жертвами яких переважно стають люди з низькою самооцінкою. Крім того, у багатьох в умовах карантину з'явилося відчуття втрати контролю над особистим життям.

В Україні все ще карантин / Фото: Сьогодні

Вакцинація населення

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З початку кампанії Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення майже вісім мільярдів гривень.

Загалом отримали щеплення 1 722 327 людей, з них отримали 1 дозу 1 722 325 людей, повністю імунізовані й отримали 2 дози 359 777 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 082 102 щеплення. А за останній тиждень зробили 385 822 щеплення, тобто 262 949 людей отримали першу дозу, а 122 873 повністю імунізовані.

Центри вакцинації і щеплення нардепам

У МОЗ вирішили, що кияни віком після 65 років можуть записатися на щеплення від COVID-19 в поліклініціі не йти в МВЦ. Поки така опція доступна людям похилого віку, оскільки вони належать до групи ризику. Поступово віковий поріг обіцяють знижувати, і попередній запис на вакцинацію в поліклініці або амбулаторії стане доступним для більшої кількості українців.

Також у Києві незабаром може побільшати пунктів вакцинації населення. Щеплення робитимуть не тільки в лікарнях і МВЦ, але і в торговельно-розважальних центрах. Новий центр уже відкрили в місті Бровари (Київська область), він почав працювати 17 червня.

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А в Одесі пункти масової вакцинації від коронавірусної хворобипід'єднали до сервісу Helsi.me. Тепер всі охочі можуть записатися на щеплення в зручний час у режимі онлайн.

Вакцинація в Україні дісталася і Верховної Ради – щеплення препаратом Pfizer отримали вже кілька десятків народних обранців. Фракціям розіслали запрошення на вакцинацію.

Фото: "Сьогодні"

Вакцина для України

На цьому тижні стало відомо, що Україна отримає від Естонії 200 тисяч доз вакцини від коронавірусної хвороби.

"У двосторонньому порядку ми передамо нашому другові Україні 100 тисяч доз вакцини. Крім того, Естонія знайшла можливість пожертвувати ще 100 000 доз вакцин, що залишилися", – заявили в МЗС Естонії.

Медики в "ангарі" для щеплень – спокійні і доброзичливі, незважаючи на те, що робота у них нервова. Фото: УНІАН

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