Коронавірус не відпускає: в Україні побільшало хворих

Найбільше заражених виявили в Києві та у східних областях України. За весь час пандемії COVID-19 перенесли понад 2 млн людей

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за минулу добу, 7 травня, виявили 8710 нових хворих COVID-19. Це на 306 випадків більше, ніж попередньої доби. Вилікуватися за останні 24 години вдалося 19 408 пацієнтам з коронавірусів. Померли 370 українців (вчора – 379).

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження коронавірусів зареєстровано в г. Киев (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

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За весь час епідемії коронавірусу в Україні нарахували 2 млн 114 тис. заражених, 1,75 млн одужавших та 46 200 летальних випадків.

Нагадаємо, Україна може опинитися на першому місці по смертям від COVID-19 в Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний сплеск може статися в кінці травня. Втім, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже констатував, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії.

З темпами вакцинації в країні теж не все райдужно. Президент вимагає від уряду, щоб до Дня Незалежності більшість українців вже мали щеплення від коронавірусу. Але для цього темпи вакцинації потрібно значно прискорити.

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