Україна все ближче до позначки в 20 тисяч. У країні новий "рекорд" з коронавірусу

В Україні за останню добу виявили 18 132 нових випадки інфікування коронавірусом. Такої кількості хворих не було з осені минулого року.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Усього зараження виявили у 1 614 707 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 326 українців. Вилікувати вдалося 1 290 158 інфікованих (7138 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304), Харківській (1204) областях і в Києві (1164).

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Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що для колективного імунітету потрібно вакцинувати 30 млн українців. Поки в Україні низькі темпи вакцинації.

Також нагадаємо, що в Україні виявлена нова мутація коронавірусу, вона ще небезпечніша і агресивніша. Новий варіант вірусу відрізняється критичними змінами в ділянках вірусу, які відповідають за швидкість його розмноження в клітині-хазяїні і реактивність імунної системи людини.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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