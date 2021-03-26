Русский
$ 27,97
33,03
  1. Новини України

Україна все ближче до позначки в 20 тисяч. У країні новий "рекорд" з коронавірусу

26 березня, 08:16

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Разом із захворюваністю зростає і кількість госпіталізацій

В Україні за останню добу виявили 18 132 нових випадки інфікування коронавірусом. Такої кількості хворих не було з осені минулого року.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Усього зараження виявили у 1 614 707 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 326 українців. Вилікувати вдалося 1 290 158 інфікованих (7138 – за останню добу).

В тренді
Елітне авто, білий мармур і картини над унітазами: що СБУ знайшла на "дачі Медведчука"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304), Харківській (1204) областях і в Києві (1164).

Реклама

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що для колективного імунітету потрібно вакцинувати 30 млн українців. Поки в Україні низькі темпи вакцинації.

Також нагадаємо, що в Україні виявлена нова мутація коронавірусу, вона ще небезпечніша і агресивніша. Новий варіант вірусу відрізняється критичними змінами в ділянках вірусу, які відповідають за швидкість його розмноження в клітині-хазяїні і реактивність імунної системи людини.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Украина коронавірус Максим Степанов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Справжня весна прийде ближче до Великодня: синоптики дали прогноз на квітень
Справжня весна прийде ближче до Великодня: синоптики дали прогноз на квітеньУкраїна
Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курс
Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курсФінанси
"Поки не опублікувала відео, ніхто не поворухнувся" – колишній чоловік рік бив жінку з Кременчука, а поліція не втручаласяУкраїна
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)Захід
Смерть чоловіка після щеплення від COVID-19 у Чернівцях: у нього виявили коронавірус
Смерть чоловіка після щеплення від COVID-19 у Чернівцях: у нього виявили коронавірусЗахід
Данілов: Ніякого Донбасу не існує, його Росія нав'язала
Данілов: Ніякого Донбасу не існує, його Росія нав'язалаВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти