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Коронавірус зменшив оберти. Скільки нових випадків за добу в Україні

25 липня 2021 8:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За новими даними МОЗ, в Україні в суботу зафіксували 286 нових випадків

Коронавірус в Україні, колаж: "Сьогодні"

Коронавірус в Україні, колаж: "Сьогодні"

У суботу, 24 липня, в Україні виявили 286 нових хворих на COVID-19. Це на 459 менше, ніж добою раніше.

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Про це повідомили в прес-службі МОЗ.

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Загалом в Україні за час епідемії 2 248 450 осіб захворіли на COVID-19.

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За останню добу одужали 159 осіб (загалом – 2 184 195). Померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 12 українців (з початку епідемії – 52 847).

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.

Раніше в МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо за рівнем імунного захисту людини.

Також ми писали про те, що 21 липня в світі зафіксували рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. За добу померли 19 748 осіб.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні" про те, як в Україні збираються вакцинувати дітей проти коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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