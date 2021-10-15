Більше 13 тис. за добу! В Україні зменшилась кількість випадків зараження COVID-19

В Україні за останню добу виявили 13 624 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 5 257 осіб менше, ніж вчора.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 610 899 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 202 жителів України (всього – 60 137). Вилікувати вдалося 2 316 582 інфікованих (4 591 – за останню добу).
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927), Житомирській (860) і Львівській (816) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 456 випадків;
- Вінницька область – 270 випадків;
- Волинська область – 284 випадки;
- Дніпропетровська область – 1332 випадки;
- Донецька область – 816 випадків;
- Житомирська область – 860 випадків;
- Закарпатська область – 129 випадків;
- Запорізька область – 927 випадків;
- Івано-Франківська область – 290 випадків;
- Київська область – 391 випадок;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- Луганська область – 213 випадків;
- Львівська область – 816 випадків;
- Миколаївська область – 237 випадків;
- Одеська область – 753 випадки;
- Полтавська область – 230 випадків;
- Рівненська область – 308 випадків;
- Сумська область – 681 випадок;
- Тернопільська область – 514 випадків;
- Харківська область – 1492 випадки;
- Херсонська область – 709 випадків;
- Хмельницька область – 655 випадків;
- Черкаська область – 274 випадки;
- Чернівецька область – 579 випадків;
- Чернігівська область – 330 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Чим небезпечний штам "Дельта"?
"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.
Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіанті вже домінуючий. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими штамами:
"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);
ризик госпіталізації вищий;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
Дельта"-варіант може бути на 30-100% більше передаваним, ніж варіант "Альфа".
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