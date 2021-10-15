Більше 13 тис. за добу! В Україні зменшилась кількість випадків зараження COVID-19

В Україні з початку епідемії на COVID-19 захворіли понад 2,6 млн осіб – більше 60 тисяч померли від хвороби

Коронавірус не збавляє обертів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 13 624 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 5 257 осіб менше, ніж вчора.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 610 899 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 202 жителів України (всього – 60 137). Вилікувати вдалося 2 316 582 інфікованих (4 591 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927), Житомирській (860) і Львівській (816) областях.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 456 випадків;

Вінницька область – 270 випадків;

Волинська область – 284 випадки;

Дніпропетровська область – 1332 випадки;

Донецька область – 816 випадків;

Житомирська область – 860 випадків;

Закарпатська область – 129 випадків;

Запорізька область – 927 випадків;

Івано-Франківська область – 290 випадків;

Київська область – 391 випадок;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 213 випадків;

Львівська область – 816 випадків;

Миколаївська область – 237 випадків;

Одеська область – 753 випадки;

Полтавська область – 230 випадків;

Рівненська область – 308 випадків;

Сумська область – 681 випадок;

Тернопільська область – 514 випадків;

Харківська область – 1492 випадки;

Херсонська область – 709 випадків;

Хмельницька область – 655 випадків;

Черкаська область – 274 випадки;

Чернівецька область – 579 випадків;

Чернігівська область – 330 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіанті вже домінуючий. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими штамами:

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"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

ризик госпіталізації вищий;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

Дельта"-варіант може бути на 30-100% більше передаваним, ніж варіант "Альфа".

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