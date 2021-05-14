Коронавірус в Україні. Кількість тих, хто видужав, удвічі більше, ніж хворих

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В Україні за останню добу, 13 травня, виявили 7 562 нових випадків коронавірусу. Це на 749 випадків більше, ніж днем раніше.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Усього за час епідемії в країні зафіксували 2 143 448 пацієнтів з коронавірусом. Учора від хвороби померли 287 людей (усього – 47 620). Зараз хворіють 279 185 українців.
Вилікуватися вдалося 15 958 пацієнтам за добу (усього – 1 832 601).
Раніше ми повідомляли, що в Україні готові випускати COVID-вакцину, але є умова. Зараз українські фармацевтичні компанії готові швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину.
Також "Сьогодні" розповідали, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca. Зараз триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати.
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