Коронавірус в Україні. Кількість тих, хто видужав, удвічі більше, ніж хворих

За весь час епідемії ковідом перехворіли понад 2 мільйони українців, зараз у країні лікуються 279 185 пацієнтів

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за останню добу, 13 травня, виявили 7 562 нових випадків коронавірусу. Це на 749 випадків більше, ніж днем раніше.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Усього за час епідемії в країні зафіксували 2 143 448 пацієнтів з коронавірусом. Учора від хвороби померли 287 людей (усього – 47 620). Зараз хворіють 279 185 українців.

Вилікуватися вдалося 15 958 пацієнтам за добу (усього – 1 832 601).

Раніше ми повідомляли, що в Україні готові випускати COVID-вакцину, але є умова. Зараз українські фармацевтичні компанії готові швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину.

Також "Сьогодні" розповідали, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca. Зараз триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні