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Коронавірус. В Україні 4685 нових випадків зараження

30 січня, 08:13

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк

За останню добу інфекція забрала життя 149 українців

В Україні за останню добу виявили 4685 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 216 278 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 149 українців (всього – 22 628). Вилікувати вдалося 1 014 658 інфікованого (11 317 – за останню добу).

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Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко назвав дату початку вакцинації від COVID-19.

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Також ми писали, що Україна за програмою COVAX зможе безкоштовно отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу.

Крім того, нагадаємо, в Україні бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски. Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати до приміщення клієнтів, які порушують масковий режим.

Зазначимо, що в країні вже працюють штрафи і для самих порушників маскового режиму. Їх передбачає закон, який набув чинності ще з 21 листопада.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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