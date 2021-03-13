Русский
$ 27,75
33,17
  1. Новини України

В Україні виявили понад 13 тисяч нових випадків COVID-19

13 березня, 08:14

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк

За добу інфекція забрала життя 243 українців

В Україні за останню добу виявили 13 276 нових випадків інфікування коронавірусом.

Реклама

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 451 744 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 243 українці (всього – 28 158). Вилікувати вдалося 1 219 773 інфікованих (4897 – за останню добу).

В тренді
Ляшко назвав умову для введення жорсткого карантину в Україні

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна отримала першу партію вакцини CoviShield компанії AstraZeneca в кількості 500 тис. доз. Раніше компанія заявляла, що вартість її препарату буде 4-5 доларів за дозу. Тим часом глава британської компанії Crown Agents в Україні, яка є закупщиком "коронавірусних" медичних виробів в нашій країні заявила, що компанія зробила все можливе, щоб Україна отримала найкращу ціну за вакцину.

Реклама

Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

епідемія хворі Украина зараження коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вбивство дівчинки в Херсонській області: усі подробиці трагедії (фото и видео)
Вбивство дівчинки в Херсонській області: усі подробиці трагедії (фото и видео)Інші регіони
Душили і могли зґвалтувати: подробиці загибелі дівчинки на Херсонщині (відео)
Душили і могли зґвалтувати: подробиці загибелі дівчинки на Херсонщині (відео)Україна
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивць
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивцьІнші регіони
Новий локдаун у квітні – чи закриють Україну через третю хвилю COVID-2019
Новий локдаун у квітні – чи закриють Україну через третю хвилю COVID-2019Україна
Аварія судна в Чорному морі: суховантаж перевозив вугілля з ОРДЛО?
Аварія судна в Чорному морі: суховантаж перевозив вугілля з ОРДЛО?Україна
СБУ і податкова проводять масштабні обшуки у мережі АЗС Медведчука: доходить до рукопашної
СБУ і податкова проводять масштабні обшуки у мережі АЗС Медведчука: доходить до рукопашноїЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти