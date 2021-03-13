В Україні виявили понад 13 тисяч нових випадків COVID-19

За добу інфекція забрала життя 243 українців

В Україні за останню добу виявили 13 276 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 451 744 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 243 українці (всього – 28 158). Вилікувати вдалося 1 219 773 інфікованих (4897 – за останню добу).

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна отримала першу партію вакцини CoviShield компанії AstraZeneca в кількості 500 тис. доз. Раніше компанія заявляла, що вартість її препарату буде 4-5 доларів за дозу. Тим часом глава британської компанії Crown Agents в Україні, яка є закупщиком "коронавірусних" медичних виробів в нашій країні заявила, що компанія зробила все можливе, щоб Україна отримала найкращу ціну за вакцину.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну.

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