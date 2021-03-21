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В Україні виявили понад 11 тисяч нових випадків COVID-19

21 березня, 08:22

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк

Інфекція за останню добу забрала життя 166 українців

В Україні за останню добу виявили 11 145 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього інфекцію підтвердили у 1 546 363 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 166 українців (всього – 29 941). Вилікувати вдалося 1 257 849 інфікованих (3877 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в Україні проведуть масове тестування на коронавірус. Це дозволить епідеміологам підрахувати, скільки людей вже зіткнулися з вірусом.

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Також нагадаємо, в Україні понад тисячу осіб повторно захворіли на COVID-19. При цьому поки невідомо, це один і той же штам вірусу чи новий.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що до кінця 2021 року вакцинують всіх українців старших 18 років. А прем'єр-міністр говорив, що протягом 2021-2022 років в Україні вакцинують до 22 мільйонів осіб. А конкретно в цьому році щеплення отримають близько 10 мільйонів. Тим часом стало відомо, кому протипоказана вакцинація від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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