Коронавірус в Україні. За добу виявили більше тисячі нових випадків

У суботу в Україні вилікувалися від ковіда майже 236 чоловік – з'явилися нові дані Міністерства охорони здоров'я

У країні знову зростає кількість хворих COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

За добу 21 серпня в Україні зафіксовано 1003 нових підтверджених випадки коронавірусной хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17), що на 729 випадків менше, ніж за минулу добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовані – 701 чоловік;

летальних випадків – 25;

одужали – 236 чоловік.

Статистика. Фото: МОЗ / Facebook

За добу протестовано:

методом ПЛР – 15850 чоловік,

методом ІФА – 2233 особи,

експрес-тестами – 20019 чоловік.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2274561 чоловік;

одужали – 2200999 чоловік;

летальних випадків – 53 457;

проведення ПЛР-тестів – 11816619.

Як в Україні борються з новим штамом

Після того, як в країні виявили перші випадки "Дельти", українська влада прийняла нові заходи.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу.

У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу. МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", в найближчий місяць.

Також змінили правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузин розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Також нагадаємо, штам коронавируса "Дельта" активно поширюється по території України.