Коронавірус в Україні. За добу виявили більше тисячі нових випадків

За добу 21 серпня в Україні зафіксовано 1003 нових підтверджених випадки коронавірусной хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17), що на 729 випадків менше, ніж за минулу добу.
Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 701 чоловік;
- летальних випадків – 25;
- одужали – 236 чоловік.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 15850 чоловік,
- методом ІФА – 2233 особи,
- експрес-тестами – 20019 чоловік.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2274561 чоловік;
- одужали – 2200999 чоловік;
- летальних випадків – 53 457;
- проведення ПЛР-тестів – 11816619.
Як в Україні борються з новим штамом
Після того, як в країні виявили перші випадки "Дельти", українська влада прийняла нові заходи.
- У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу.
- МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", в найближчий місяць.
- Також змінили правила перетину кордону.
Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузин розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.
Також нагадаємо, штам коронавируса "Дельта" активно поширюється по території України.