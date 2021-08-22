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Коронавірус в Україні. За добу виявили більше тисячі нових випадків

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 серпня, 08:16
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У суботу в Україні вилікувалися від ковіда майже 236 чоловік – з'явилися нові дані Міністерства охорони здоров'я
У країні знову зростає кількість хворих COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"
У країні знову зростає кількість хворих COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

За добу 21 серпня в Україні зафіксовано 1003 нових підтверджених випадки коронавірусной хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17), що на 729 випадків менше, ніж за минулу добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 701 чоловік;
  • летальних випадків – 25;
  • одужали – 236 чоловік.

Статистика. Фото: МОЗ / Facebook
Статистика. Фото: МОЗ / Facebook

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 15850 чоловік,
  • методом ІФА – 2233 особи,
  • експрес-тестами – 20019 чоловік.
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За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2274561 чоловік;
  • одужали – 2200999 чоловік;
  • летальних випадків – 53 457;
  • проведення ПЛР-тестів – 11816619.

Як в Україні борються з новим штамом

Після того, як в країні виявили перші випадки "Дельти", українська влада прийняла нові заходи.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу.
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", в найближчий місяць.
  • Також змінили правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузин розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Також нагадаємо, штам коронавируса "Дельта" активно поширюється по території України.

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