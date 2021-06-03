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В Україні за добу понад 2000 випадків коронавірусу: де найбільше

3 червня, 08:15

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні за добу коронавірус забрав життя 102 українців, усього від ковіду померло майже 51 000 громадян

В Україні за останню добу, 2 червня, виявили 2581 новий випадок коронавірусу. Це на 376 хворих більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Усього інфекцію підтвердили у 2 209 417 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 102 українці (усього – 50 959). Вилікувати вдалося 2 072 091 інфікованого (9405 – за останню добу).

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Києві (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

Нагадаємо, на вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися у чергу в додатку "Дія". Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що такі центри відкриють і в інших містах.

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Раніше вчений з США заявив, що якщо люди не з'ясують причини появи коронавірусу, на людство чекає поява нових пандемій COVID-26 і COVID-32.

Також дивіться, як група крові впливає на перебіг ковіду:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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