Коронавірус в Україні. За добу зафіксували понад 5 тис. хворих та майже 200 смертей

За добу 31 грудня в Україні зафіксовані 5 026 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 262, медпрацівників – 74).
Про це пише пресслужба МОЗ.
За минулу добу госпіталізовано 1 554 осіб, зафіксовано 190 летальних випадків, а одужали 6 073 особи.
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За весь час епідемії в країні проведені 16 809 292 ПЛР-тестувань.
Кількість заражених в регіонах за добу
- м. Київ – 976;
- Вінницька область – 159;
- Волинська область – 58;
- Дніпропетровська область – 119;
- Донецька область – 184;
- Житомирська область – 176;
- Закарпатська область – 163;
- Запорізька область – 142;
- Івано-Франківська область – 190;
- Київська область – 315;
- Кіровоградська область – 61;
- Луганська область – 41;
- Львівська область – 443;
- Миколаївська область – 120;
- Одеська область – 240;
- Полтавська область – 256;
- Рівненська область – 83;
- Сумська область – 139;
- Тернопільська область – 132;
- Харківська область – 180;
- Херсонська область – 37;
- Хмельницька область – 262;
- Черкаська область – 181;
- Чернівецька область – 100;
- Чернігівська область – 269.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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