"Червоних" стало більше: в Україні оновили зони карантину

В Україні сьогодні, 20 березня, оновили зони карантину. Так, Одеську область внесли до "червоної зони".
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Тепер у "червоній зоні" карантину перебувають шість регіонів:
- Київ;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Чернівецька область;
- Закарпатська область;
- Одеська область.
"Помаранчевими" тепер є 11 областей:
- Вінницька;
- Донецька;
- Київська;
- Кіровоградська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Черкаська.
Решта регіонів – у "жовтій зоні" карантину.
Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, в Україні проведуть масове тестування на коронавірус.
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
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