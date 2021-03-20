"Червоних" стало більше: в Україні оновили зони карантину

В Україні сьогодні, 20 березня, оновили зони карантину. Так, Одеську область внесли до "червоної зони".

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Тепер у "червоній зоні" карантину перебувають шість регіонів:

Київ;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Чернівецька область;

Закарпатська область;

Одеська область.

"Помаранчевими" тепер є 11 областей:

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Вінницька;

Донецька;

Київська;

Кіровоградська;

Львівська;

Миколаївська;

Сумська;

Тернопільська;

Херсонська;

Хмельницька;

Черкаська.

Решта регіонів – у "жовтій зоні" карантину.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні проведуть масове тестування на коронавірус.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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