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"Червоних" стало більше: в Україні оновили зони карантину

20 березня, 11:50

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

До "червоної зони" карантину потрапила Одеська область

В Україні сьогодні, 20 березня, оновили зони карантину. Так, Одеську область внесли до "червоної зони".

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Тепер у "червоній зоні" карантину перебувають шість регіонів:

  • Київ;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Чернівецька область;
  • Закарпатська область;
  • Одеська область.

"Помаранчевими" тепер є 11 областей:

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  • Вінницька;
  • Донецька;
  • Київська;
  • Кіровоградська;
  • Львівська;
  • Миколаївська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська.

Решта регіонів – у "жовтій зоні" карантину.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні проведуть масове тестування на коронавірус.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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