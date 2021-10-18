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"Червоних" зон найближчим часом стане більше: прогноз МОЗ

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
18 жовтня, 15:01
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В Україні зараз вже п'ять областей знаходяться в "червоній" зоні адаптивного карантину через коронавірус
Червоних зон в Україні ставатиме більше.
Червоних зон в Україні ставатиме більше. / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом список "червоних" зон в Україні може збільшиться. Зараз в країні найжорсткіші правила карантину діють в п'яти регіонах.

Про це розповів під час брифінгу головний санлікар Ігор Кузін.

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Хто вже в "червоній" зоні?

В Україні вже п'ять "червоних" зон. Туди потрапили такі області:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Херсонська.

Хто наступний?

Кузін заявив, що "червоних" зон буде більше. Однак конкретних областей цього разу він не називав.

"Не виключаємо, що найближчим часом червоний рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах" , – сказав санлікар.

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На території "червоної" зони забороняється:

  • робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос;
  • робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і тощо
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

Обмеження не будуть застосовуватися, якщо у всіх відвідувачів і співробітників буде доступний зелений COVID-сертифікат, тобто всі вони будуть повністю вакциновані проти коронавірусної хвороби. У червоній зоні дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.

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