"Червоних" зон найближчим часом стане більше: прогноз МОЗ

Найближчим часом список "червоних" зон в Україні може збільшиться. Зараз в країні найжорсткіші правила карантину діють в п'яти регіонах.
Про це розповів під час брифінгу головний санлікар Ігор Кузін.
Хто вже в "червоній" зоні?
В Україні вже п'ять "червоних" зон. Туди потрапили такі області:
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- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Херсонська.
Хто наступний?
Кузін заявив, що "червоних" зон буде більше. Однак конкретних областей цього разу він не називав.
"Не виключаємо, що найближчим часом червоний рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах" , – сказав санлікар.
На території "червоної" зони забороняється:
- робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос;
- робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і тощо
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.
Обмеження не будуть застосовуватися, якщо у всіх відвідувачів і співробітників буде доступний зелений COVID-сертифікат, тобто всі вони будуть повністю вакциновані проти коронавірусної хвороби. У червоній зоні дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.
Раніше ми писали:
- У Херсоні через "червону" зону адаптивного карантину люди скаржаться на транспортний колапс. Маршрутки не виходять на рейси, а на зупинках з самого ранку зібралися величезні черги.
- Влада Харкова також вже попередили місцевих жителів про можливе посилення карантину в місті через погіршення епідеміологічної ситуації.