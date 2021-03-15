Головне про Дубінського: із чого почалися проблеми, шанси в політиці й чим небезпечна дружба з Коломойським

Дубінському фатально не щастить вже кілька місяців – він навіть у ДТП потрапив. "Сьогодні" розбиралися, чи закінчиться ця смуга невезіння

У Дубинського, схоже, проблеми з гороскопом. Третій місяць поспіль неприємності. І що далі, то справи йдуть гірше. 15 березня Дубінського виключили з партії "Слуга народу" – формально "за грубі порушення дисципліни". 14 березня його зняли з посади керівника Київської обласної організації цієї партії. А ще раніше Дубінський потрапив в аварію. Словом, не щастить...

Жарт про червоний круглий колір не всі зрозуміли

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Напередодні виключення з партії Дубінський висунув ультиматум Зеленському – і дав строк 24 години. Але президент не відповів йому. А тим часом Дубінського виключили з партії. До речі, строк ультиматуму ще не вийшов.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляючи про виключення Дубінського, говорив іронічно і навіть пожартував. Правда, жарт у нього вийшов не дуже зрозумілий – про "червоні круглі кольори".

"Ми йому відкрили шлях – у велику чи маленьку політику, це вже він сам вирішить, – сказав Корнієнко. – Тепер зелений колір не тяжіє над паном Дубінським. І далі він може вибирати один з інших кольорів у ВР, там є і фіолетові кольори на політичному плані, і червоні круглі кольори, такі кола червоні... Ми без нього будемо, а він – без нас".

Кольорові натяки – про що взагалі йдеться

Першим про кольори заговорив сам Дубінський. 14 березня він опублікував в Instagram фото чорного автомобіля Mercedes Gelandewagen і підписав: "...Зелений був помилкою".

Пост був неоднозначний. Раніше сайт "Сьогодні" дізнався, що Дубинський продає свій зелений Mercedes Geladewagen 2009 року. На цьому автомобілі, "забрендованому" в партійні кольори президентської політсили, Дубінський раніше неодноразово позував перед журналістами.

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Також з'ясувалося, що автомобілі Дубинського, серед них і зелений "гелік", дісталися в подарунок від мами. Як відомо, "мама любить швидкість".

4 березня Дубінський виставив "гелік" на продаж. Відповідне оголошення опубліковане на AutoRIA. Ціна авто – 49 900 доларів. Вартість такого "мерса" на ринку в середньому десь на 10 000 доларів нижче. Тобто продавець розраховує на те, що йому заплатять більше за популярність.

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Але з огляду на, що це вже друге оголошення про продаж того самого автомобіля (перше було розміщене в серпні минулого року, і тоді за нього просили 55 000 доларів), вигідно продати зелений "мерс" не виходить.

З іншого боку, "зелений – помилка"- це ще й політичний натяк. Дубинський дає зрозуміти, що шкодує про співпрацю з партією Зеленського. На цьому ґрунті під його дописом в Instagram навіть почалася сварка.

"Поклади мандат на стіл, піди на перевибори і доведи, що тебе оберуть без зеленого прапора. Слабо?" – написав Дубінському в коментах заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк. В ОП Костюк відповідає за гуманітарні питання.

"Нх сходи", – нецензурно прокоментував цей випад Дубінський.

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Кольори, які запропонував Дубінському голова СН Корнієнко – фіолетовий і "червоний круглий". Не всім ясно, що мав на увазі, тож пояснимо.

Фіолетовий – це колір партійної символіки партії "За майбутнє". Або "За "майбах", як називають її в народі. Є також відповідна депутатська група у Верховній Раді.

У цю групу, зокрема, входять:

Віктор Балога – раніше його називали "хазяїном Закарпаття";

– раніше його називали "хазяїном Закарпаття"; Олександр Герега – за аналогією його можна назвати "хазяїном "Епіцентру";

– за аналогією його можна назвати "хазяїном "Епіцентру"; Ярослав Дубневич, бізнес-діяльність якого в "Укрзалізниці" та в енергетиці стала широко відома з розслідувань НАБУ і деяких медіа.

А головою "За "майбах" є Ігор Палиця – близький друг і соратник Коломойського, з яким вони разом вели бізнес в енергетиці. Дубінського також вважають "депутатом Коломойського". На зв'язку Дубінського з олігархом, що потрапив під американські санкції, преса не раз акцентувала увагу.

Із "червоними круглими кольорами" все набагато простіше. Мова про Партію Шарія, емблемою якої була червона повітряна кулька.

Стоп... А Дубінський точно людина Коломойського?

Прямих доказів немає. Але є дві обставини.

Спосіб життя нардепа, а в минулому журналіста сильно відрізняється від можливого на доходи від цієї діяльності. Зелений "гелік" ще якось, але розслідування Bihus.info 2019 року показало, що у сім'ї Дубінського є:

17 автомобілів, зокрема 7 записані на маму. І серед них є Maserati .

І серед них є . 24 об'єкти нерухомості, серед них 6 земельних ділянок у селищі Хотів під Києвом, будинок на Солом'янці, дві квартири на Подолі – у будинку, що прилягає до готелю Fairmont. Всі разом затягне на 2,5 млн дол.

Расследование о Дубинском bihus.info

Тут явно пахне не просто дружбою, а плідною співпрацею з олігархом. До речі, щодо співпраці.

Є думка, що медіаактивність Дубінського націлена на те, щоб атакувати ворогів Коломойського. А таких чимало. Наприклад, ексголова Нацбанку Валерія Гонтарева, за якої у Коломойського відібрали ПриватБанк. Саме Гонтаревій Дубінський присвятив багато слів – і майже жодного доброго.

Також під його обстріл потрапив Петро Порошенко, з яким у Коломойського було велике нерозуміння. А останнім часом Дубінський активно боровся із "соросятиною" – на чому, власне, він і зійшовся з "червоно-круглим" Шарієм.

Фактично активність Дубінського проти американців і їхніх симпатиків в Україні надзвичайно збіглася з проблемами, що виникли у Коломойського із законом в США.

Збіг? Ну, може й так...

Що за ультиматум Дубінський виставив президенту

14 березня після того, як Дубінського "попросили" з голів Київської організації СН, він записав відео. У ньому нардеп заявляє, що його зняли з посади шахраї і аферисти. Робити це вони не мали ніякого права.

"Мова тут про виборців, які проголосували за цю партію в Київській області. У Києві СН зібрала 7%, а через те, що ми займалися виборами в Київській області, партія набрала 18% і в результаті отримала найкращий результат за співвідношенням – кількість депутатів обласних рад до кількості мандатів СН в країні, – говорить Дубінський. – Тому що я йшов першим номером від цієї партії за списком, а голосували за конкретних людей, за конкретні обіцянки. Замість того, щоб їх реалізовувати, ми змушені боротися із шахраями, аферистами і рейдерами, які фактично очолюють партію "Слуга народу"..."

Ультиматум Дубинского – видео Youtube / Dubina.TB

У цьому відео Дубінський ставить запитання Зеленському: чи причетний президент до його усунення? І дає Зеленському строк 24 години на те, щоб той відповів.

До речі, Зеленський так і не відповів. Виключення Дубінського з партії відбулося ще до закінчення терміну ультиматуму.

Коли і чому в Дубінського почалися проблеми

Проблеми у Дубінського почалися з плівок Деркача. Андрій Деркач – політик з Дніпра, його батько керував за президента Кучми Службою безпеки України.

Деркач-молодший попрацював оперативником СБУ в Дніпропетровській області в 90-ті. До цього навчався в Харкові, потім у Москві, в Академії Міністерства безпеки РФ (1990-1993).

У вересні 2019 року Деркач і Дубінський зробили заяву про те, що ексвіцепрезидент США Джо Байден і його син Гантер пов'язані з корупційними схемами в Україні. За їхньою версією, Гантер Байден отримував гроші від компанії Burisma за юридичні послуги. А гроші ці були нажиті злочинним шляхом. Тобто, за версією Деркача та Дубінського, син кандидата в президенти США був частиною ланцюжка з відмивання грошей.

У 2020 році, перед президентськими виборами в США, Деркач опублікував аудіозаписи – так звані плівки Деркача, на яких чути голоси начебто Джо Байдена і (начебто) президента України Петра Порошенка.

За даними київського Центру протидії корупції, Дубінський і Деркач зверталися до американських сенаторів з листами, в яких атакували прозахідних українських депутатів-реформаторів, називаючи їх "дітьми Сороса" і "грантоїдами", і закликали створити міжпарламентську групу "Друзі України – СТОП корупції".

Вся ця активність завершилася тим, що США ввели персональні санкції проти Деркача, прямо назвавши його агентом російських спецслужб. Політика звинуватили у втручанні у вибори президента США.

Незабаром американці ввели санкції і проти Дубінського. Саме тоді так невдало зійшлися для нього всі зірки, і політична кар'єра Дубінського понеслася під укіс.

А з Ради Дубінського теж виженуть?

Ні, Дубінський залишиться депутатом, адже він був обраний як мажоритарник. Примітно, що відповідно до регламенту ВР його не позбавили б депутатського мандата, навіть якби він пройшов у Раду і за партійними списками.

Регламент передбачає, що депутат-списковик втрачає свій мандат, тільки якщо вийшов із фракції за особистою ініціативою. А ось рішення про виключення з ініціативи фракції таких наслідків не має.

У Раді Дубінський створив міжфракційне депутатське об'єднання "Дубина – слуга народу". До нього, ймовірно, увійшли:

Антон Поляков , група "За майбутнє";

, група "За майбутнє"; Олексій Мовчан , фракція СН;

, фракція СН; Сергій Швець , фракція СН;

, фракція СН; Анастасія Ляшенко , фракція СН;

, фракція СН; Андрій Боблях , фракція СН;

, фракція СН; Дмитро Чорний, Фракція СН.

Ми сказали "ймовірно", тому що не всі згадані депутати підтвердили своє членство. Саме виникнення об'єднання показове. Мабуть, Дубінський готується грати свою власну гру, вже без Зеленського. Але чи вийде у нього?

Хто врешті-решт "сходить нх"

Стартові можливості у Дубінського є. По-перше, є Коломойський – а йому потрібні лояльні політики, яких Дубінський міг би об'єднати "під одним дахом".

По-друге, Дубинський і правда популярна людина. Його добре знають, цитують. Він собі в заслугу ставить перемогу СН на місцевих виборах у Київській області. Може, це дійсно його заслуга.

Але експерти сумніваються в політичних перспективах Олександра Дубінського. Наприклад, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначає, що популярність у соціальних мережах для політика може бути "додатковим бонусом", але не є основною запорукою успіху.

"Дубінський – активна і публічна людина, але під брендом "Слуги народу" і прапором Зеленського. Депутатом він, звичайно, буде, але не самостійним. Політики, які популярні в соцмережах, легко усуваються. Доступ до великої політики йому обмежений. Дубінський виявився не висхідною зіркою, а кометою, яка швидко приземлилася", – вважає Вадим Карасьов.

Директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко менш категоричний в оцінці. Але й він у диво особливо не вірить.

"Політичні можливості у нього є, але вони досить обмежені. Він яскрава політична фігура з досвідом і хорошими навичками і здібностями комунікатора. У цьому сенсі у нього є перспективи. Дубінський схильний до зухвалих заяв. Може формувати свої групи, коло своїх читачів у соцмережах, з них може сформувати ядро політичної сили. Водночас саме зв'язок з Коломойським створюватиме проблеми для Дубінського. Це будуть обмеження не тільки фінансові, а й іміджеві. Спроба створити новий політичний проєкт може бути, але претендувати на цю нішу буде важко", – зазначає Володимир Фесенко.

Примітно, що один з учасників парламентської "Дубини", народний депутат з фракції СН Сергій Швець 15 березня вже заявив публічно про вихід із цього міжфракційного об'єднання. І скоро там навряд чи хто залишиться.

/ Фото: Сьогодні

Щодо партнерства з Коломойським, то на історії партії УКРОП, а також Бориса Філатова і Геннадія Корбана, старих соратників дніпровського олігарха, можна побачити, до чого це може привести. Коли в 2015 році у Коломойського почалися проблеми, він опинився в Лондоні, а його вірний самурай Корбан – у в'язниці.

Словом, перспективи Дубінського як самостійного політика поки що туманні. Його проблеми з гороскопом, швидше за все, ще не закінчилися. А питання, хто "сходить нх", залишається відкритим.

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