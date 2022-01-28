Катастрофа Ан-26 під Харковом: суд над ексчиновниками перенесли

Адвокати підозрюваних домагаються заміни суддів, які слухають цю справу

У катастрофі загинуло 26 курсантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Суд у справі про аварі. військового літака Ан-26, під час якого загинуло 26 курсантів, перенесли. Дата наступного слухання поки що невідома.

Про це повідомляють новини "Сегодня".

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Причина

Адвокати одного з обвинувачених просили, щоби справу слухала трійка, а не одна суддя. Клопотання задовольнили. Коли відбудеться наступне засідання, поки що неясно.

Що відомо про катастрофу:

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