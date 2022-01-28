Катастрофа Ан-26 під Харковом: суд над ексчиновниками перенесли

Суд у справі про аварі. військового літака Ан-26, під час якого загинуло 26 курсантів, перенесли. Дата наступного слухання поки що невідома.
Про це повідомляють новини "Сегодня".
Причина
Адвокати одного з обвинувачених просили, щоби справу слухала трійка, а не одна суддя. Клопотання задовольнили. Коли відбудеться наступне засідання, поки що неясно.
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Що відомо про катастрофу:
- 25 вересня 2020 року біля Чугуєва у Харківській області звалився літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26. Жертвами стали 26 військовослужбовців.
- Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив курсантів та офіцерів, які загинули у катастрофі.
- Генерал-лейтенант Збройних Сил України заявив, що на борту літака було більше людей, ніж належить за інструкцією.
- Колишній голова Харківської ОДА Олексій Кучер звинуватив командувача Повітряних Сил ЗСУ Сергія Дроздова у тому, що той врятував свого сина ціною життя пасажирів та екіпажу літака Ан-26.
- Один із пілотів Ан-26 за день до трагедії дзвонив матері та говорив про несправності літака.
- Основною причиною аварії літака став незаконний дозвіл керівництва на польоти у конвеєрний спосіб.
- У суд передали обвинувальні акти щодо шести колишніх чиновників. Їх звинувачують у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також у недбалому ставленні до військової служби.
Раніше ми писали:
- З'явилися записи із чорних ящиків літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом у Харківській області
- Помилки виявив екіпаж на етапі зльоту. У ГБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом.