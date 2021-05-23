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Катастрофа повітряної кулі в Кам'янець-Подільському – нові подробиці

23 травня, 11:51

Ігор Сєров , Віталій Семченко

Разом із загиблим на борту знаходилися ще чотири людини – всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості

В результаті падіння повітряної кулі в селі Кульчіївці загинув 53-річний житель Прилук.

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Про це розповіла "Сьогодні" прессекретарка МВС у Хмельницькій області Інна Глега.

Разом із загиблим на борту знаходилися ще чотири людини – всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

"На борту перебували двоє жителів міста Хмельницький, мешканка міста Подільський, також подружжя з Прилук. На жаль чоловік з Прилук, якому було 53 роки, загинув на місці події. Інші пасажири, а також 28-річний пілот, який є жителем Києва, отримали травми різного ступеня тяжкості", – розповіла вона.

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Нагадаємо, інцидент стався в суббботу, 22 травня, ввечері поблизу с. Кульчіївці, в районі кладовища. Пролітаючи над лінією високовольтних передач, повітряна куля зачепила кошиком електричну лінію, що спричинило перекидання кошика, в якому знаходилися люди.

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Також ми писали, що у Львівській області чоловік розбився, випавши з кошика повітряної кулі.

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