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Хто з нас олігарх? Данілов відповів на звинувачення в конфлікті інтересів

30 липня 2021 20:53

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Секретар РНБО вважає, що необхідно аналізувати вже остаточну редакцію законопроєкту

Олексій Данілов відреагував на слова Разумкова. Колаж: "Сьогодні"

Олексій Данілов відреагував на слова Разумкова. Колаж: "Сьогодні"

У Раді національної безпеки і оборони України немає конфліктів інтересів при визначенні статусу олігарха, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

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Так він на брифінгу після засідання РНБО прокоментував слова голови парламенту Дмитра Разумкова і депутатів, які бачать конфлікт інтересів в закріпленні функції визначення статусу олігарха за РНБО. Вони виступають за передачу такої ролі НАЗК.

"Я хотів би відзначити, якщо поважний пан, член Ради нацбезпеки і оборони, голова Верховної Ради вважає, що серед нас 23-х членів РНБО є олігархи, то я хотів би послухати, хто з нас тут є олігарх, щоб тут був конфлікт інтересів", – сказав Данілов.

Він вважає, що необхідно також дочекатися голосування в другому читанні законопроекту про олігархів.

Нагадаємо, під час виїзного засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) вирішив ввести санкції проти трьох контрабандистів і декількох компаній. Санкції вводяться щодо громадянина Німеччини Олександра Акста і двох громадян України – Валерія Фальківського і Владислава Студенця.

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Раніше новини "Сьогодні" писали, для кого небезпечний закон Зеленського про олігархів, і чого від нього чекати.

Також напередодні глава РНБО Олексій Данілов розповів про закон по деолігархізації .

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