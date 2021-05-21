Куди і на чиєму літаку втік від суду соратник Медведчука Козак: розслідування

Практично невідомий в Україні Микола Воробей – один із найбільш наближених до Олександра Лукашенка бізнесменів

Літак, на якому залишив Україну Тарас Козак. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Тарас Козак, якого разом з Віктором Медведчуком підозрюють у державній зраді і замаху на розграбування нацресурсів, залишив Україну ще 24 лютого і зараз, швидше за все, перебуває у Росії.

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Про це свідчить розслідування "Схем".

Журналісти з'ясували, що після того як під санкції потрапив приватний літак, яким зазвичай користувався нардеп, він пересів на Embraer 650 із бортовим номером ОЕ-ITA, яким також користується впливовий білоруський олігарх Микола Воробей, наближений до невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

За інформацією джерел журналістів зі сфери авіаперевезень, 24 лютого Козак перебував на борту саме цього літака.

"Коли повітряне судно вже готувалося на зліт, спочатку його розвернули, а пасажирів повернули до терміналу. Однак згодом і пасажирів, і борт таки випустили в напрямку Мінська – звідки літак одразу полетів до Москви. Відтоді в Україну соратник Медведчука більше не повертався", – йдеться в розслідуванні.

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Зазначається, що цей літак регулярно базується у Мінську, і ним регулярно користуються сім'ї Козака і Медведчука.

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За словами журналіста-розслідувача з Білорусі Ігоря Ілляша, практично невідомий в Україні Микола Воробей – один з найбільш наближених до Олександра Лукашенка бізнесменів, який разом ще з кількома "фаворитами" Лукашенка отримує різні преференції і пільги в бізнесі.

Крім того, Воробей також є власником банку, в якому Тарас Козак і Віктор Медведчук тримають свої рахунки і мають єврові депозити.

Нагадаємо, народним депутатам від "Опозиційною платформи – За життя" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку 11 травня оголосили підозру у зраді і замаху на розграбування нацресурсів у Криму.

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13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під домашній арешт, його ж соратника, по партіїї і заведеним справам Тараса Козака в Україні на той момент вже не було. За словами Медведчука, Козак перебуває в Білорусі на лікуванні.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком