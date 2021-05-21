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Куда и на чьем самолете скрылся от суда соратник Медведчука Козак: расследование

21 мая, 03:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Практически неизвестный в Украине Николай Воробей – один из наиболее приближенных к Александру Лукашенко бизнесменов

Самолет, на котором покинул Украину Тарас Козак. Коллаж "Сегодня"

Самолет, на котором покинул Украину Тарас Козак. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Тарас Козак, которого вместе с Виктором Медведчуком подозревают в государственной измене и покушении на разграбление нацресурсов, покинул Украину еще 24 февраля и в данный момент, скорее всего, находится в России.

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Об этом свидетельствует расследование "Схем".

Журналисты выяснили, что после того как под санкции попал частный самолет, которым обычно пользовался нардеп, он пересел на Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA, которым также пользуется влиятельный белорусский олигарх Николай Воробей, приближенный к непризнанному президенту страны Александру Лукашенко.

По информации источников журналистов из сферы авиаперевозок, 24 февраля Козак находился на борту именно этого самолета.

"Когда воздушное судно уже готовилось на взлет, сначала его развернули, а пассажиров вернули к терминалу. Однако впоследствии и пассажиров, и борт таки выпустили в направлении Минска – откуда самолет сразу полетел в Москву. С тех пор в Украину соратник Медведчука больше не возвращался", – говорится в расследовании.

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Отмечается, что данный самолет регулярно базируется в Минске, и им регулярно пользуются семьи Козака и Медведчука.

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По словам журналиста-расследователя из Беларуси Игорь Илляша, практически неизвестный в Украине Николай Воробей – один из наиболее приближенных к Александру Лукашенко бизнесменов, который вместе еще с несколькими "фаворитами" Лукашенко получает различные преференции и льготы в бизнесе.

Кроме того, Воробей также является владельцем банка, в котором Тарас Козак и Виктор Медведчук держат свои счета и имеют евровые депозиты.

Напомним, народным депутатам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая объявили подозрение в госизмене и покушении на разграбление нацресурсов в Крыму.

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13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест, его же соратника, по партиии и заведенному делу Тараса Козака в Украине на тот момент уже не было. По словам Медведчука, Козак находится в Беларуси на лечении.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

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