Куди можна піти під час локдауну в Україні: список

Кабінет Міністрів України ввів локдаун у країні з 8 по 24 січня. Крім обмежень і заборон, влада внесла зміни в роботу установ. "Сьогодні" нагадують, що саме відкрито під час жорсткого карантину.
Так, у період зимового локдауну дозволено:
- робота магазинів (продовольчі товари, ліки та засоби зв'язку);
- заправки (без зон харчування);
- лікарні (без планових операцій);
- банки і фінустанови;
- ветеринарні клініки, аптеки;
- готелі;
- громадський транспорт (у наземному транспорті – тільки сидячі місця, у метро в Києві можуть закривати станції на вхід/вихід);
- салони краси (без черги в приміщенні, тільки за попереднім записом);
- курсування поїздів не зупиняють, але вводять жорсткі обмеження;
- пошта;
- міжнародне і внутрішнє авіасполучення не обмежували.
Нагадаємо, у Києві змінять рух громадського транспорту через локдаун.
Крім того, ми писали, що заборонено під час зимового локдауну.
Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун
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