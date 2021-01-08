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Куди можна піти під час локдауну в Україні: список

8 січня, 03:39

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Салони краси працюватимуть, але за попереднім записом

Кабінет Міністрів України ввів локдаун у країні з 8 по 24 січня. Крім обмежень і заборон, влада внесла зміни в роботу установ. "Сьогодні" нагадують, що саме відкрито під час жорсткого карантину.

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Так, у період зимового локдауну дозволено:

  • робота магазинів (продовольчі товари, ліки та засоби зв'язку);
  • заправки (без зон харчування);
  • лікарні (без планових операцій);
  • банки і фінустанови;
  • ветеринарні клініки, аптеки;
  • готелі;
  • громадський транспорт (у наземному транспорті – тільки сидячі місця, у метро в Києві можуть закривати станції на вхід/вихід);
  • салони краси (без черги в приміщенні, тільки за попереднім записом);
  • курсування поїздів не зупиняють, але вводять жорсткі обмеження;
  • пошта;
  • міжнародне і внутрішнє авіасполучення не обмежували.

Нагадаємо, у Києві змінять рух громадського транспорту через локдаун.

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Куди можна піти під час локдауну в Україні: список

Крім того, ми писали, що заборонено під час зимового локдауну.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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