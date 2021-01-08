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Куда можно пойти во время локдауна в Украине: список

8 января, 03:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Салоны красоты продолжают работать, но по предварительной записи

Кабинет министров Украины ввел локдаун в стране с 8 по 24 января. Кроме ограничений и запретов, власти внесли изменения в работу учреждений. "Сегодня" напоминают, что именно остается открыто во время жесткого карантина.

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Так, в период зимнего локдауна разрешено:

  • работа магазинов (продовольственные товары, лекарства и средства связи);
  • заправки (без зон питания);
  • больницы (без плановых операций);
  • банки и финучреждения;
  • ветеринарные клиники, аптеки;
  • отели;
  • общественный транспорт (в наземном транспорте – только сидячие места, в метро в Киеве могут закрывать станции на вход/выход);
  • салоны красоты (без очереди в помещении, только по предварительной записи);
  • курсирование поездов не останавливают, но вводят жесткие ограничения;
  • почта;
  • международное и внутреннее авиасообщение не ограничивали.

Напомним, в Киеве изменят движение общественного транспорта из-за локдауна.

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Кроме того, мы писали, что запрещено во время зимнего локдауна.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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карантин Украина коронавирус локдаун
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