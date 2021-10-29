Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини України

"Куди зараз? У Моршин". Розповідаємо, як місто встигло досягти колективного імунітету до піку COVID-19

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 жовтня, 12:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Більшість дорослого населення щеплені від коронавірусу і не бояться підчепити хворобу
У Моршині вакцинували більшість дорослого населення.
У Моршині вакцинували більшість дорослого населення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки що Моршин переносить пік коронавірусу у легкій формі, вся країна захоплюється прикладом невеликого містечка у Львівській області. Справа в тому, що там вакцинували 74% дорослого населення і це кардинально змінило ситуацію із захворюванням на коронавірус у місті.

Сайт "Сьогодні" вирішив ще раз нагадати позитивну історію поки що єдиного міста в Україні з колективним імунітетом від коронавірусу та зібрати реакції соцмереж на цей експеримент.

Реклама

Що це за місто?

Моршин – дуже популярний курорт в Україні. Розташований у Стрийському районі Львівської області на Прикарпатті. Це один із найкращих та перспективних бальнеологічних курортів в Україні. Там використовують води із трьох мінеральних джерел. Хімічний склад та рівень мінералізації кожної суттєво відрізняються.

У місті є багато санаторіїв, готелів та медичних центрів. Туди їдуть відпочивати та лікуватися десятки тисяч людей щороку.

Як вдалося вакцинувати стільки людей?

Справа в тому, що у квітні, коли до країни привезли найперші вакцини від коронавірусу, уряд вирішив організувати пілотний проєкт із вакцинації дорослого населення. Для цього обрали Моршин.

Реклама

З того часу там жодного випадку ковід-госпіталізації. І хоча люди все одно хворіють, але переносять коронавірус у легкій формі. Завозять хворобу і туристи, і люди, котрі приїжджають на лікування, адже місто не ізольоване (таких планів немає).

Переконати місцеве населення вакцинуватися вдалося за рахунок того, що місто невелике. Усі чиновники, лікарі вакцинувалися та показали приклад. В результаті вакцинували вже 74% людей.

"Самі медики переконували своїх пацієнтів по телефонах, кількома дзвінками. Це заслуга медиків. Ми виготовляли білборди, ролики, ставили намети, тобто спілкувалися з людьми", – розповів мер міста Руслан Ільницький.

Соцмережі жартують та захоплюються

У соцмережах за кілька останніх днів промайнула справжня хвиля мемів про Моршина. Жартують здебільшого з того, що потрібно терміново переїхати до міста. Адже там колективний імунітет та немає так званих антивакцинаторів, які не хочуть робити щеплення від коронавірусу.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 жовтня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром праці України призначений Михайло Каскевич...

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

153 289

захворіло за тиждень в Україні

+34%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти