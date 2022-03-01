Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Куди повідомляти про переміщення окупантів – інструкція

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 березня, 15:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Спеціальний чат-бот допоможе у боротьбі з ворогом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві оборони оприлюднили інструкцію для українців, які хочуть поділитися з військовими інформацією про переміщення ворожої армії.

Міноборони у Facebook зазначає, що інструкція допоможе ефективно протидіяти окупантам:

Реклама

1. t.me/stop_russian_war_bot – просто зараз клікніть з вашого смартфона або ПК за цією адресою офіційного чат-боту.

2. У вас одразу відкриється сторінка чату.

3. Натисніть start/"почати" внизу діалогового вікна.

4. Готово! Тепер у вас є чат у своїх діалогах, і за першої необхідності вам вже не потрібно буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів.

Також у відомстві просять упорядковувати інформацію:

1. Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо).

2. Кількісний склад зазначених сил ворога та його тип.

3. Додаткова інформація про напрямки руху, мету та цілі.

4. Особливі прикмети підозрілих осіб.

"З вашою допомогою ми вже знищуємо окупанта та продовжуємо це робити! Разом переможемо!" – зазначили у відомстві.

Як виїхати з міста, якщо немає машини – інструкція

Telegram-бот "Нам по дорозі" допомагає швидко знайти водіїв, які мають вільні місця в автомобілі та бажання допомогти евакуюватися.

  • Запустити бот можна за посиланням: https://t.me/nampodorozi_bot.
  • Після активації робота ті, хто шукає водіїв, зможуть вказати, звідки і куди вони хочуть поїхати, а також скільки місць їм потрібно. Потім потрібно вказати, чи є з вами діти і тварини, багаж та інші деталі. Люди мають залишити в оголошеннях свій номер телефону, щоб водії могли зв'язатися з ними.
  • Щоб водії могли переконатися, що людина не є окупантом, а також дізнатися більше інформації про попутника, бот запропонує поділитися посиланнями на профілі в Telegram та Instagram.
  • Водіїв бот запитає, звідки вони вирушають, куди прямують і скільки вільних місць у них у машині.
  • Після вводу даних бот шукає серед оголошень відповідні та з'єднує їх.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день шостий. Штурм Херсона, ракетні атаки по Харкову та Києву, список жертв Путіна зростає. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Історії звитяг
1 березня. "Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 5 днів він збив 16 літаків ворога...
Слава Україні!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти