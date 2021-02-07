Русский
$ 27,89
33,45
  1. Новини України

Кулеба впевнений, що Росія помститься за закриття проросійських каналів в Україні

7 лютого, 04:01

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В Україні готуються відбити удар

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не сумнівається, що Росія спробує якимось чином відповісти на блокування в Україні проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne, і нашій країні треба бути до цього готовою.

Реклама

Про це він заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

На думку Кулеби, зараз у Росії є більш насущні справи, але "вони цього не забудуть і відповідь прилетить".

"Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми маємо бути готові до щоденної боротьби і маємо розуміти, що жорстко захищаючи свої інтереси, у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього" , – сказав він.

З якого саме боку можна чекати удару у відповідь від Росії, Кулеба не знає, але розповів, що в Україні працюють над тим, щоб він минув безболісно.

В тренді
Трагедія в Запоріжжі: чи винесуть уроки з пожежі в лікарні?
Реклама

"Де прилетить, коли, як – я цього зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб усі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде завданий Росією", – зазначив він.

Нагадаємо, увечері 2 лютого президент Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо санкцій проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.

За словами глави держави, це було важке рішення, проте канали, що потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія телеканали 112 NewsOne Дмитрий Кулеба ZIK
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робити
День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робитиФаново
Морози, ожеледиця та снігові замети: у деяких областях зупиниться рух транспорту
Морози, ожеледиця та снігові замети: у деяких областях зупиниться рух транспортуУкраїна
Долар швидко падає в ціні: що відбувається з курсом
Долар швидко падає в ціні: що відбувається з курсомФінанси
Чи чекати долара по 30 гривень? Два сценарії до 2024 року
Чи чекати долара по 30 гривень? Два сценарії до 2024 рокуФінанси
Долар і євро оновлюють мінімуми з кінця 2020 року: офіційний курс
Долар і євро оновлюють мінімуми з кінця 2020 року: офіційний курсФінанси
Курс долара в Україні просів нижче психологічної позначки
Курс долара в Україні просів нижче психологічної позначкиФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти