Кулеба впевнений, що Росія помститься за закриття проросійських каналів в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не сумнівається, що Росія спробує якимось чином відповісти на блокування в Україні проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne, і нашій країні треба бути до цього готовою.

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Про це він заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

На думку Кулеби, зараз у Росії є більш насущні справи, але "вони цього не забудуть і відповідь прилетить".

"Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми маємо бути готові до щоденної боротьби і маємо розуміти, що жорстко захищаючи свої інтереси, у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього" , – сказав він.

З якого саме боку можна чекати удару у відповідь від Росії, Кулеба не знає, але розповів, що в Україні працюють над тим, щоб він минув безболісно.

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"Де прилетить, коли, як – я цього зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб усі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде завданий Росією", – зазначив він.

Нагадаємо, увечері 2 лютого президент Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо санкцій проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.

За словами глави держави, це було важке рішення, проте канали, що потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою.

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