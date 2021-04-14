Купити COVID-вакцину в Україні можна буде не раніше листопада: Арахамія попередив про шахраїв

В Україні вакцина від коронавірусу у вільному продажу може з'явитися не раніше листопада.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі "Хард з Влащенко".
"Будь-яка комерційна компанія, яка знайшла, де за комерційною ціною закупити вакцину, за 48 годин отримає всі документи від МОЗ для того, щоб почати продавати у вільному продажі, в своїх клініках", – сказав він.
За його словами, наразі українців обманюють шахраї, які обіцяють поставки вакцини через тиждень, за 30 євро. Однак як виявляється, вони просять передоплату і зникають.
Також Арахамія підкреслив, що найбільші виробники вакцин завантажені на рік вперед.
"Pfizer офіційно заявив: якщо ви почуєте про якісь комерційні поставки до листопада цього року, то це фейк. Всі замовлення до листопада – державні замовлення", – заявив він.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні вакцинували проти COVID-19 15 152 особи. При цьому жодного щеплення не зробили в Черкаській області. Загалом з початку кампанії вакциновані 403 553 особи.
Також "Сьогодні" розповідали, як можна записатися на вакцинацію від COVID-19. Це можна зробити трьома способами – по телефону, через сайт або додаток "Дія". Всі подробиці – читайте в нашому матеріалі.
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