Стережись самоката і сігвея! Як вижити в Україні пішоходу і іншим учасникам руху

По дорозі разом з автомобілями в наших реаліях їхати на самокаті страшно, а на тротуарі через самокатніков і велосипедистів ризикують пішоходи

Що більше заторів у містах, то більше українців їздять не на авто, а на велосипедах або електросамокатах, моноколесах та сігвеях. Це і добре, і проблематично, адже часом небезпечно для здоров’я, а законодавчо таких рух не врегульований.

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Про те, як можна зарадити стражданням пішоходів, велосипедистів та інших учасників руху за законодавчого вакууму та відсутності велодоріжок – у сюжеті "Підсумків. Сьогодні".

Самокат поза законом

Електричний самокат є відносно новим транспортом і не фігурує у жодних юридичних нормах, тому його власник одночасно має статус і пішохода, і водія. Тож у разі ДТП може виникнути колізія – як при русі по тротуару, так і по дорозі.

"Дане питання є неврегульованим. Тобто невизначений, як окремий учасник дорожнього руху саме такий транспортний засіб і саме в такому контексті сприймати, як учасника дорожнього руху можна лише умовно", – прокоментували у департаменті патрульної поліції.

Дорогою разом із автомобілями в наших реаліях їхати самокатом лячно, та й пішоходи не дуже полюбляють самокатниківна тротуарі.

"Переход переходив, а там пацан на електросамокаті, виходить з поворота виїжджає, не помітив світофор і чуть аварійну ситуацію не створив", – розповідає пішохід Вадим Снігур.

А коли водій самоката виїжджає на дорогу, його вже недолюблюють водії автотранспорту.

"Когда ехали на машине, я удивилась, когда увидела человека на самокате как полноценного участника дорожного движения. И это ужас, потому что их не видно, они не могут соблюдать все правила, ну априори, и не могут конкурировать с машинами и я бы на их месте не выезжала на открытую дорогу", – вважає водій Ксенія Проконова.

Якщо вас збив велосипед

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Ідея прирівняти самокати, гіроскутери й моноколеса до велосипедів, що потягне за собою і вимоги до підготовки, і відповідальність за дотримання правил руху, і, зрештою, заборону ганяти тротуарами здається правильною, проте, на жаль, й у випадку з велосипедистами усі ці норми й правила діють не завжди.

Велосипеди фігурують у правилах дорожнього руху, згідно з якими на них можна їздити на велодоріжках, у велосмузі або ж у смузі пасажирського транспорту.

"Вздовж дороги як можна ближче до правого краю проїзної частини", – пояснює інспектор поліції.

Однак велосипедисти таки їздять тротуарами, і тоді жертвами стають пішоходи.

Марина стала жертвою необачного велосипедиста. У рідній Вінниці вона йшла на робочу зустріч, аж раптом відчула удар.

"Він просто в’їхав у мене, ось сюди кермо, а тут колесо. І виходить така ситуація: людина просто в’їхала, забрала свій велосипед, сказала "ой вибачте" і поїхала, а я лишалася стояти брудна, з синцем величезним, з синцем на гомілковій кістці", – розповідає жінка.

Тепер Марина з підозрою ставиться до всіх велосипедистів. Уже не кажучи про самокатників.

"Після того в мене, навіть, був певний страх, страх велосипедистів. Я коли йшла по тротуару і бачила, що їде людина на велосипеді, в мене такий траплявся типу ступор, я не знала, куди мені тікати, вліво-вправо чи йти вперед", – каже вона.

Що кажуть велосипедисти

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Із самокатниками ситуація зрозуміла, про них нічого в законах не написано, та чому так тягне на тротуар велосипедистів.

Причина банальна – розвиненої системи велодоріжок у наших населених пунктах, та й у столиці, немає, а на проїжджій частині багато хто почувається невпевнено.

"Це ризик їхати по дорозі, у нас водії не виховані, я не кажу про всіх. Є окремі випадки, що велосипедиста не рахує за транспортний засіб, не пропустить, не зупиняється, навіть від бордюру не тримає дистанцію. А велодоріжок бракує", – скаржиться велосипедист Євген.

І він теж має рацію. Наприклад, у Києві – лише 116 кілометрів велосипедних доріжок. Планується збільшити в десять разів, але за двадцять років. Тому влада ніби й не бачить порушників на тротуарах.

"Як ми спілкуємося з поліцією, то поліція до цього ставиться більш менш зрозуміло, тому що кожен хоче вижити на дорогах, а транспорту з кожним роком все більше", – кажуть у департаменті транспорту Києва.

Велодоріжка – не панацея

Однак, іноді і велодоріжки не зупиняють від транспортних пригод. Проблема в тому, що у нас водій не поважає велосипедиста, велосипедист – пішохода, а пішохід – велосипедиста.

Музикант Діля свого часу наїхав велосипедом на перехожого.

"Я їхав на зелене світло і раптом, їхала машина і я. І тут звідкілясь із тротуару на мене стрибнула жінка. Ну, я не встиг затормозити і я її збив. Вона впала. Розсипала яблука, я їй почав допомагати. Приїхала поліція. Мене поліцейський відвів і каже, можна в суд, тут незрозуміло що, свідків немає. Це буде довго, нудно, ви будете витрачати час, гроші. Просто може відлистай якось тій жіночці. І все. Вона так лежала, їй так було погано, потім я підійшов і кажу, вам доларів двісті вистачить? Вона сказала, ну триста буде нормально", – розповів він.

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Музикант каже, що згодом жінка погодилася, що порушила, але гроші все одно взяла.

Досвід сусідів

У Європі, наприклад, велосипедист має здавати на водійські права.

Два роки тому у Польщі уже зіткнулися з проблемою електросамокатів. Вони теж у жодних юридичних нормах не фігурували, а коли почали траплятися аварії, польські поліцейські не розуміли, як їх оформляти: це зіштовхнулися два пішоходи чи все ж таки пішохід і водій переносного транспорту.

Врешті-решт електросамокати прирівняли до велосипедів, а ними їздити на тротуарах заборонено.

"В Польщі в 11 років здають на картку водія, щоб водити велосипед", – кажуть у департаменті транспорту Києва.

А в Україні, де це все поки не врегульовано вихід поки один – усім бути уважними та обачними, а власники легкого транспорту, якщо вже рухаються тротуарами, то мають надавати пріоритет пішоходам та не їздити між людей. Водіям же авто слід з повагою ставитися до велосипедистів та самокатників, щоб не заганяти їх на тротуар, де страждають пішоходи.

Раніше сайт "Сьогодні" вже зібрав думки за і проти нового легкого транспорту на дорогах у матеріалі "Чи небезпечні електросамокати на автодорогах".