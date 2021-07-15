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Легалізація канабісу. Як до цього ставляться українці – опитування

15 липня 2021 18:09

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Найбільше підтримали легалізацію медичного канабісу люди віком 55-60 років

Українці вважають, що влада не зможе контролювати застосування канабісу. Фото: REUTERS / Chalinee Thirasupa

Українці вважають, що влада не зможе контролювати застосування канабісу. Фото: REUTERS / Chalinee Thirasupa

Менше половини українців повністю підтримують рішення про легалізацію медичного канабісу, а категорично не підтримують 8,4% опитаних.

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Про це йдеться в соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

Проти спрощення процедури отримання рецептів, розширення списку доступних ліків на базі канабісу та зниження їх вартості для пацієнтів висловилися майже 13% опитаних.

А ось підтримали використання медичного каннабіса для лікування важкохворих дітей 44,3% українців. Однак різниці між медичним каннабісом і звичайним не бачать 26,1% українців, тоді як наслідки їх застосування зрозумілі для 54,2%.

Тільки 11,2% українців вірять в те, що в Україні буде належний контроль за вирощуванням і застосуванням медичного канабісу, тоді ж як майже 36% – сумніваються в цьому.

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Водночас 86,6% українців вважають, що на шляху до суворого контролю застосування канабісу коштує корупція в країні, ще 52,7% вважають винною владу.

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Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 14 июля 2021 роки з 11:30 до 13:30. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Читайте також в нашому матеріалі, що говорили політики про легалізацію канабісу, оскільки одні підтримують такий законопроєкт, інші – категорично проти.

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