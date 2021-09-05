Полетів на реабілітацію: що відомо про стан Кравчука після операції

Після місяця в реанімації першого президента України можливо перевезли за кордон

Операцію першому президенту України Леоніду Кравчуку проводив кардіохірург Борис Тодуров / Колаж "Сегодня"

Перший президент України Леонід Кравчук недавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції на серці, яку йому провів ще в кінці червня відомий кардіохірург Борис Тодуров.

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Про це повідомив блогер і телеведучий Сергій Поярков в коментарі Obozrevatel. Він недавно теж був прооперований в Київському центрі серця.

"Кравчук ось недавно лежав недалеко від моєї палати – поїхав до Німеччини на реабілітацію ", – розповів, зокрема, Поярков.

За наявною інформацією, 87-річний Леонід Макарович після складної операції на серці провів більше місяця в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі оцінювали його стан як складний.

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Нагадаємо, операцію на серці Леоніду Кравчуку провели 29 червня. Після стало відомо, що вона нібито пройшла за планом без будь-яких побічних проблем, а перший президент незалежної України відновлюється після операції в лікарняній палаті і почуває себе добре.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що замінять Кравчука в ТКГ через проблеми з серцем .

Відзначимо, що з моменту операції Леонід Макарович не з'являвся на людях.