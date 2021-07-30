Медведчук продовжить сидіти вдома – нове рішення суду

Сам кум Путіна і його адвокати намагалися переконати суддю, що його потрібно повністю звільнити, оскільки кримінальне переслідування нібито незаконне

Суд знову не на користь Медведчука. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Апеляційний суд Києва залишив без зміни запобіжний захід для підозрюваного нардепа Віктора Медведчука у вигляді цілодобового домашнього арешту. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні.

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Після виходу з суду підозрюваний заявив, що цим рішенням суду і в цілому кримінальним переслідуванням хочуть закрити рот опозиції.

"Коментар дуже простий. В даному випадку це не правове рішення, а політичне. Це якщо говорити в загальному, не переходячи якісь межі дозволеності. Це виключно політичне рішення", – сказав Медведчук.

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

Печерський районний суд починаючи з 9:30 8 липня майже 12 годин розглядав питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку. На засіданні адвокати кілька разів просили про відвід судді, прокурора, але нічого не вийшло. Цим вони намагалися затягувати засідання, щоб суд не встиг прийняти рішення і їхній підзахисний був повністю вільний. Однак суддя оголосив перерву до ранку 9 липня і постановив продовжити домашній арешт.

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20 липня Апеляційний суд не зміг розглянути скаргу Медведчука, оскільки суддя занадто пізно отримала матеріали апеляції. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому справа Медведчука стане "довгобудом".