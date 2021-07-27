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Мендель про подаровану Пєскову книгу: Росія повинна розуміти, у чому вона помиляється

27 липня 2021 17:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вона розраховує, що книга буде цікавою для російської сторони, і може в Кремлі дізнаються багато нового про Україну

Пєсков буде в захваті, сподівається Мендель. Колаж "Сьогодні"

Пєсков буде в захваті, сподівається Мендель. Колаж "Сьогодні"

Колишня прессекретарка президента, а тепер постійний колумніст "Великої деолігархізації" Юлія Мендель вважає, що для Кремля буде корисною її книга, яку вона передала прессекретарю президента РФ Дмитра Пєскова. Про це вона сказала в коментарі "Сьогодні".

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За її совами, після прочитання книги російське керівництво може зрозуміє, в чому воно помиляється на рахунок України.

"Щиро вважаю, що книжка може бути цікавою для російської сторони. Оскільки Росія виходить з повідомленнями щодо свого розуміння України. І Росія має розуміти, в чому вона помиляється. Ми – сформований, єдиний народ, зі своїм чітким "я", який будує своє майбутнє. Дмитро Пєсков – головний речник/голос Росії. Артикулювання історично правильних наративів є доказом його професійності", – сказала нам Мендель.

Також вона показала фото відправлення посилки в Адміністрацію російського президента.

Фото: "Сьогодні"

Нагадаємо, Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен з нас президент". Колишня прессекретарка періодично викладає фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом.

Крім того, журналістка порівняла чинного президента з революцією в Україні 2013-2014 років. На думку Мендель, Зеленський кращий за "брудні намети, розбитий Майдан, негігієнічні і холодні ночі".

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Дивіться також її перший виступ у "Великій деолігархізації":

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