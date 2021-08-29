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Чи підуть учні 1 вересня в школу – міністерство визначилося з графіком навчального року

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 серпня, 16:13
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Міністерство освіти і науки повідомило про дати початку навчального року і канікул
Коронавірус дозволяє дати старт навчального року 1 вересня / Колаж "Сегодня"
Коронавірус дозволяє дати старт навчального року 1 вересня / Колаж "Сегодня"

Міністерство освіти і науки України визначилося з розкладом початку і закінчення навчального року, а також з періодом канікул. Поки показники захворюваності на COVID-19 дозволяють почати навчальний рік за традиційним розкладом.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

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Навчальний рік в Україні стартує традиційно 1 вересня. Заняття почнуться в звичайному форматі – в класах. Перехід на дистанційне навчання відбудеться тільки в разі різкого зростання кількості хворих на коронавірус.

Навчальні колективи можуть самостійно визначати дати канікул. Міністерство рекомендує такий графік на навчальний 2021-2022 рік:

  • Осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року;
  • Зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року;
  • Весняні канікули – з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року;
  • Літні канікули – з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року.
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Додаткові вихідні дні:

  • 14 жовтня – День захисника України
  • 25 грудня – Католицьке Різдво
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • 25 квітня – Великдень
  • 1 травня – День праці
  • 9 травня – День Перемоги.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко раніше заявляв, що якщо будуть ускладнення епідситуації, якщо збільшиться кількість випадків, і за адаптивним карантином країна перейде в "помаранчевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, тоді школи будуть відправлені на віддалене навчання.

А лікар Євген Комаровський розповів, що потрібно робити, щоб мінімізувати можливість зараження дітей коронавірусом.

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